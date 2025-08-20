ПП-ДБ: Стига приказки, има решение за безводието, парламентът да го приеме

"Продължаваме промяната - Демократична България" иска парламентът да приеме готовия от юли доклад на временната парламентарна комисия за проблемите с безводието. Формацията внася в парламента проект за решение за гласуването в пленарна зала на доклада и задължаването на правителството да изпълнява посочените в него мерки за справянето с проблема.

"Проблемът е сериозен и засяга всички - Цяла България страда от липса на вода. Хиляди български семейства всеки ден се борят с водния режим, а нашите деца не могат да си измият ръцете в училище. Това не е нормално за европейска страна в 21. век", посочва коалицията в позиция до медиите.

ПП-ДБ припомня, че в края на 2024 г. беше създадена временна парламентарна комисия, която проучи проблемите с безводието и през юли “написа конкретен план с ясни стъпки за решение”, но той все още не е приет за изпълнение .

"Въпросът е: защо да свикваме извънредна парламентарна комисия, когато вече имаме готово решение? Кой трябва да реши проблема? Когато в дома ви няма вода, кого търсите - водопроводчика или съседа, който само ще говори за проблема?", питат от формацията.

След искане на санкционирания по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски във вторник, председателят на парламента Наталия Киселова насрочи извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда в четвъртък, на което депутатите да обсъждат изготвянето на проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза.

Пеевски поиска спешни действия срещу безводието чрез прессъобщение, подобно на искането му институциите да "затегнат контрола и санкциите за бързите кредити" ден преди това.

Според ПП-ДБ обаче с водния сектор трябва да се ангажира правителството.

"Парламентът може да даде указания и да контролира, но не може директно да строи язовири и да поправя тръби. Какво стана с парите досега? За водната инфраструктура са похарчени огромни суми - над 500 милиона лв. само за ремонти на язовири, които така и не са направени. Строени са язовири без тръби, които да доставят вода до тях. Давани са милиони за тръбопроводи, които от години не могат да бъдат узаконени. Въпреки всичко това, България остава на челно място в Европа по население във воден режим", посочват от формацията.

Те отбелязват, че в бюджета за 2025 г. не са отпуснати средства за справяне с безводието, а предложенията за финансиране на най-засегнатите райони са били отхвърлени.

Според коалицията има две опции - да се свика извънредна парламентарна комисия, която да възложи повторно проучване на проблема, или да се приеме гововият от юли доклад и да започне незабавното му изпълнение.

В доклада се препоръчва създаването на единен воден орган за управление на водите, който да координира всички институции и да носи отговорност за състоянието на сектора, редица законодателни промени и насърчаването на по-голям публичен ресурс.

Депутатите искат и правителството да бъде задължено в тримесечен срок да представи на парламент план с ясни срокове за изпълнение на препоръките.

"Българите заслужаваме конкретни действия, а не безкрайни обсъждания, за да си прави санкционираният за корупция Делян Пеевски реклама, докато хиляди семейства чакат реални действия от правителството. Водата не трябва да е заложник на политически игри", заявяват от ПП-ДБ.

Ивайло Мирчев: Проблемът с безводието не може да се реши от тези, които го създадоха

Според съпредседателя на "Да, България", част от коалицията "Демократична България" Ивайло Мирчев проблемът с водата не бива да бъде решаван от тези, които са го създали.

По думите му по време на управлението на ГЕРБ загубите във водната мрежа на места са били 90%, а близо 500 млн. лв. за ремонт на язовири са потънали във фирми, свързани с ГЕРБ и ДПС.

"Политически кръгове са се набълбукали с ВЕЦ-ове, които използват приоритетно вода в интерес на своите собственици, но не и на използващите питейна вода. По европроекти тръби се сменяха с евтини, некачествени, с по-малък диаметър дори, които аварират по-често и от заменените стари. Но някои по веригата се налапаха с комисиони", твърди Мирчев в позиция до медиите.

Според него за да пестят от ток, ВиК спират помпите за вода и оставят хиляди хора без достъп до питейна вода. Мирчев смята, че управлението на ВиК инфраструктурата е изключително неефектино, а местната власт по райони не приема ролята си на собственик в мрежите и не се координират с дружествата.