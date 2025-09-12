ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

"Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) внесе в деловодството на Народното събрание петия вот на недоверие срещу правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, което се крепи от "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски.
Той е за провал на управлението във вътрешната сигурност и правосъдието. Вотът беше иницииран от ПП-ДБ, но под него подписите си положиха и депутатите от МЕЧ и АПС.
"Правителството не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие и с това задълбочава сериозно проблема със завладяната държава, което от своя страна води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани", каза пред журналисти съпредседателят на участващата в ДБ партия "Да, България" Божидар Божанов.
По думите му не става дума просто за несправяне, а за системен отказ на държавата да се бори "със завладяването от задкулисни интереси, които нямат легитимация, но упражняват власт" : "На първо място Пеевски, който чрез нелегитимни инструменти има все повече власт в страната. Това не е демократично управление на една държава, това е съвсем друг вид форма на държавно управление – олигархия, диктатура или както искате го наречете. Нашият вот е срещу това. Вотът ни е срещу това, че мнозинството не се бори и не се опитва да спре разпада на институциите, а го задълбочава чрез системния отказ да се справи с това".
От МЕЧ са написали мотивите, които се отнасят за вътрешната сигурност, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ.
"Изправени сме в ситуация, в която имаме фактическо узурпиране на репресивната власт от правителството, която да бъде използвана срещу неудобните", каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.
Според председателя на ПП Асен Василев България заслужава по-добро правителство от сегашното. "Виждаме ефектите му всеки ден – вдигнаха се цените на електроенергията за шест месеца повече, отколкото за последните три години, когато имаше енергийна криза. Повиши се цената на водата – когато я има и когато я няма, тя е с 20% по-скъпа от миналата година", каза Василев и добави, че са се вдигнали цените и на университетските такси, винетките и тол таксите.
"Линията на бедност започва да расте по-бързо от заплатите", добави той.
Това е първият вот на недоверие, който внася ПП-ДБ. Причината е, че формацията беше обявила, че няма да подкрепя и внася такива инициативи, докато България не получи официално "да" за влизането в еврозоната, което стана през юли. След това от обединението заявиха, че ще внесат първия си вот на недоверие през септември, както и стана.
За да падне правителството с вот на недоверие, са нужни 121 гласа "за". Опозиционните партии имат общо 105 гласа. Това означава, че за да падне правителството, са нужни още 16 депутати, който са част от крепящите правителство формации, а шансове за това на този етап изглежда, че няма.
Безмислен труд кипи! Простите и грозни шарлатани се правят на мъже. Бойко Велики ще пребъде! ;)
Про руските партии Израждане Меч Величие ПП и баща им Радев в поредният напън да спрат България към Евро зоната! Браво Путински моладци!
Думите не достигат, за да опишат падението на ППДБ.Социопатът руди гела се изгаври с тях, публикувайки оня запис, сега те са го избрали за съюзник - липса и на един грам достойнство и чест, да не говорим, че руди гела е и путиноид.Деребеите на агент Сава никой не смята за хора и днес Маркет линкс посочи, че имат половин процент - умно красивите са се прегърнали и с тях.Ужасно е за хора с морални принципи, каквито очевидно електоратът на ППДБ няма.