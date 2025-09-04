ПП иска прекратяване на процедурата за избор нови членове на КПК

Лена Бориславова е внесла в деловодството на парламента проекторешение за прекратяване на процедурата за избор на ръководство на антикорупционната комисия. Предложението е подписано не само от нея, но и от съпартиеца ѝ Богдан Богданов, както и от Свилен Трифонов от "Да, България". Тримата са депутати от "Продължаваме промяната-Демократична България" и са членове на ресорната парламентарна комисия.

Бориславова каза, че сегашната процедура е компроментирана и затова от ПП настояват за нова - законна и прозрачна.

"Днес пред нас стои въпросът дали ще имаме истински независим антикорупционен орган, или ще позволим на управляващото мнозинство да бетонира статуквото", добави тя.

Според ПП сегашният процес протича при съкратени срокове, липса на реален обществен и медиен контрол, има непрозрачни правила и съмнения за конфликт на интереси сред членовете на номинационната комисия, която вече изслуша кандидатите за членове на КПК.

Изборът на нови членове на антикорупционната комисия е важно, за да може България да получи останалите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. Затова и през юли депутатите се забързаха с приемането на нови правила и стартирането на процедурата за избор на нови членове.

Преди лятната ваканция на депутатите първо "Демократична България“" предложи закриването ѝ, а след това искане и законопроект за закриването на комисията дойде и от санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски.

Въпреки това процедурата по избор на нови членове продължава.

"Процедурата, започнала на 10 юли, беше компрометирана още в зародиш – с едва 12 дни от първото внасяне на правилата за избор в деловодството на парламента до изтичане на крайния срок за номинации. Сроковете бяха умишлено съкратени, за да се елиминира общественият контрол, възможността за гражданския сектор да излъчи кандидати и да се осигури комфорт за предизвестен избор“, твърдят от ПП.

От формацията посочиха, че създадената номинационна комисия е трябвало да бъде гарант за почтеност, но за самите ѝ членове имало съмнения за зависимости и конфликти на интереси, включително пряка връзка с лица на висши публични длъжности и служебни зависимости с кандидати за КПК.

"Това обезсмисли ролята ѝ (на номинационната комисия - бел.ред.) на безпристрастен арбитър и я превърна в инструмент за легитимиране на предварително режисирани решения“, твърдят от ПП и добавят:

"Управляващото мнозинство направи всичко възможно, за да елиминира прозрачността и да превърне процедурата в имитация. Ако тя бъде продължена, резултатът ще е орган без доверие нито в обществото, нито сред европейските ни партньори и ще имаме още по-безскрупулна комисия, която работи в пряко нарушение на конституционния принцип за върховенство на правото и на ангажиментите ни към Европейския съюз".