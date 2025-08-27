 Прескочи към основното съдържание
ПП иска разбивка как ББР ще харчи 4-те млрд. лв. и пита превръща ли се "в банка на Борисов и Пеевски"

Формацията настоява за независим одит от международна компания

ПП иска разбивка как ББР ще харчи 4-те млрд. лв. и пита превръща ли се "в банка на Борисов и Пеевски"

Публикуване на подробен план за какви проекти, в кои региони и при какви условия Българската банка за развитие (ББР) ще разпредели 4-те млрд. лв., които в сряда кабинетът “Желязков” наля в банката, поиска "Продължаваме промяната". Формацията иска разбивката заедно с проекта за бюджет 2026.

От ПП настояват и за незабавно стартиране на независим одит на ББР от международна одиторска фирма, който да бъде публично оповестен.

Превръща ли се ББР в банка на Борисов и Пеевски

"Правителството превръща Българската банка за развитие (ББР) от банка за подпомагане на малкия и средния бизнес в лична банка на Борисов и Пеевски, която по тяхна благословия да раздава пари на държавни предприятия и за "приоритетни" проекти по непрозрачен начин", смятат от формацията. Тези пари са част от изтеглените рекордни 16.5 млрд. лв. дълг, които ще се връщат от българските граждани.

ПП изразява опасения относно мотивите и последиците от наливането на милиарди в ББР.

"Правителството твърди, че увеличението на капитала на ББР е необходимо за финансиране на приоритетни проекти, като ВиК инфраструктура, зелена енергия, индустриални зони и сигурност, и че тази операция няма да се отрази върху бюджетния дефицит. Обявено е, че средствата ще се държат по сметка за чужди средства в БНБ. Опитът от последните години показа, че по времето на управлението на ГЕРБ ББР е употребявана като касичка на властта за раздаване на кредити на близки фирми, повечето от които останаха невърнати и необслужвани", добавят от формацията.

1 млрд. лв. за 8 фирми преди 2021 година

От ПП припомнят още, че през 2021 г. Кирил Петков, като служебен министър на икономиката, разкри, че ББР е раздала около 1 млрд. лв. на 8 фирми, свързани с Делян Пеевски, Румен Гайтански – Вълка, и братя Домусчиеви.

През 2024 г. Петков настоя разследване да обхване и кредити за “Булгартабак”, включително един от 150 млн. лв., който уж е обезпечен, но само на хартия, а всъщност необслужван. Същата година банката призна, че няма как да бъде върнат кредит от близо 150 млн. лв. на фирмата “Роудуей Кънстръкшън”, свързана с Румен Гайтански – Вълка.
ПП предупреждава, че без ясни механизми на контрол и отчетност банката отново ще се превърне в средство за пренасочване на обществен ресурс към кръгове около Борисов и Пеевски.

От формацията настояват още за прозрачност, публичен мониторинг и ежемесечни финансови отчети за поетите ангажименти на ББР, изпълнението на договори и финансовите потоци. И още за защита на институционалната независимост на ББР и недопускане на политически назначения в управленския и надзорния контрол на банката.

