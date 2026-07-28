ПП пак лансира "Добродетели и ценности" като алтернатива на религията в училище

Предложенията за промени в Закона за предучилищното и училищното събрание, внесени от политическите сили в парламента, продължават да растат. Във вторник стана ясно, че към входираните досега законопроекти, ще се добавят още два. Те са дело на "Продължаваме промяната" и с тях на масата се поставят и стари, и нови идеи.

Партията предлага въвеждането на предмета "Добродетели и ценности" като алтернатива на обучението по религия, което отново е на дневен ред и по всяка вероятност ще стане част от програмите в учебната 2027/2028 г.

Тази идея е от миналата година около горещите спорове за въвеждането на религия в училище. Сега заедно с това се предлага и цялостна рамка за въвеждане на обучение по използване на изкуствен интелект, както и развитие на критично мислене и меки (социални) умения в училище.

Във втория законопроект се набляга още на развитието на медийната грамотност и аргументираната комуникация сред учениците.

Подобни предложения преди седмица внесе и "Демократична България" в разширен законопроект с множество промени в образователния закон. Партията внесе корекции през юни, но ги е оттеглила, за да включи нови преди седмица.

"Добродетели и ценности" в час

ПП предлага да се създаде предмет "Добродетели и ценности" от 2027/2028 година още от първи клас със задължителен характер и да бъде алтернатива на изучаването на религия в училище.

Предметът няма конфесионален характер и не цели религиозно възпитание или формиране на принадлежност към определено вероизповедание. В него религиите се разглеждат като част от историческото, културното и духовното наследство на човечеството.

Според вносителите целта на предложението е учениците да развиват нравствени добродетели, гражданска култура, уважение към човешкото достойнство, демократичните ценности, културното наследство и обществената отговорност.

От ПП посочват, че се предвижда изучаването на теми, свързани с етичното поведение, правата на човека, доброволчеството и борбата с насилието и агресията.

Изтъква се, че предметът е в съответствие със светския характер на българското образование и "не поставя учениците в различно положение според техните убеждения или принадлежност към определено вероизповедания".

Според депутатите от ПП всички стъпки около въвеждането на дисциплината могат да бъдат извършени в рамките на година и той да стане част от учебната програма през 2027 г.

Партията предложи въвеждането на дисциплината още през лятото на 2025 г., когато се водеха множество спорове около предложението на тогавашния образователен министър Красимир Вълчев да се въведе предмет "Добродетели и религии". Темата доведе до обществена поляризация и протести от страна на родители, преподаватели и експерти.

Така мащабните образователни реформи в основния училищен закон, които правителството на Росен Желязков готвеше, не бяха окончателно приети и останаха за следващите управляващи.

С встъпването на Радев на власт темата за религията в училище отново дойде на дневен ред. Премиерът даде заявка за прокарване на промените след първата си официална среща с патриарх Даниил.

Няколко седмици след това депутатите от "Прогресивна България" внесоха своите предложения за въвеждането на предмета. Управляващите искат предметът да бъде задължителен, но без оценки и да започне да се изучава от 2027/2028 г. от всички класове.

В текстовете е заложено разработването на различни алтернативни учебни програми. Трите варианта, измежду които ще могат да избират родители и ученици, са "Религия - Православие", "Религия - Ислям" и "Добродетели, етика и гражданско образование".

Боравене с AI, развиване на медийната грамотност и повече дебати

С другия законопроект ПП предлага рамка за въвеждане на обучение по използване на изкуствен интелект, развитието на медийна грамотност, критично мислене и комуникационни умения в училище. Предложенията предвиждат "внедряването на системи по обучение изкуствен интелект, критично мислене и дебат".

Целта е темите да бъдат интегрирани във всички подходящи предмети от 2027/2028 г., а учениците да усвояват съвременните технологии безопасно и етично, да анализират информация и да работят ефективно в екип.

ПП предлага във всеки етап на училищното образование да се осигури обучение за

формиране на компетентности за използване и оценяване на системи с изкуствен

интелект, за критично мислене и за участие в аргументирани дискусии и дебати.

Обучението следва да се осъществява чрез общообразователна подготовка,

разширена подготовка, проектно-базирано обучение и заниманията по интереси.

В рамките на общообразователната подготовка ще се създаде междупредметен модул "Изкуствен интелект", който да се осъществява чрез интегрирани дейности по учебните предмети.

В същата общообразователна подготовка ще има и дейности за развитие на дебатни и аргументативни умения, включваща учебни дебати с определени формати, теми и роли на учениците.

Подобна дейност трябва да се провежда поне веднъж месечно във всеки клас, като се интегрира с учебното съдържание по български език и литература, чужди езици, обществени науки и гражданско образование.

Предвижда се още училищата да организират годишни дебатни турнири на ниво паралелка, клас или училище, като могат да канят ментори от висши училища, неправителствени организации и от бизнеса.

"При оценяването на резултатите от обучението могат да се използват портфолиа, проектни разработки, участия в дебати и други форми за установяване на компетентности, свързани с критично мислене, аргументация и използване на системи с изкуствен интелект", посочва се още в законопроекта.

С промените биха се въвели и правила за използването на изкуствен интелект в училище.

Учениците ще трябва да декларират, когато са използвали AI в задачите си. Учителите, от своя страна ще имат специализирани обучения за работа с AI.

Придобитите компетентности на учениците могат да бъдат вписвани в документите за завършен етап или степен на образование, а родителите ще могат да получават информация за използваните спрямо детето или ученика системи с изкуствен интелект.

"Демократична България" също набляга на развитието на умения за работа с изкуствен интелект, аналитично и критично мислене и развиване на медийната грамотност сред подрастващите.

Партията имаше подобни предложения и преди година. Toгава от ДБ поискаха цифровата компетентност и уменията за работа със съвременни технологии и приложения, основани на изкуствен интелект, да се въведат като специфична цел на общообразователната подготовка.

Ясли към МОН и мандат за директори

В разширения законопроект с вносители Елисавета Белобрадова и група народни представители остават са заложени интегрирането на езикова подкрепа, грижи за ранно детско развитие и мандатност на директорите.

Предлага се степента на владеене на български език да се установява задължително в началото на задължителното предучилищно образование, ежегодно през периода на неговото осъществяване, както и в неговия край и при постъпване в първи клас на ученици, които не са ходили на детска градина и предучилищна група.

Законопроектът предвижда и създаване на учебници и учебни помагала за целите на езиковата подкрепа, които да осигуряват усвояването на българския книжовен език като втори език.

В него остава предложението и за промени при националното външно оценяване (НВО) в 4. 7. и 10. клас. Предлага то да бъде само "обобщаващо оценяване", което се прилага, за да установи в каква степен са постигнати компетентностите, заложени в учебния план за съответният период.

От "Демократична България" предлагат да отпадне определящата роля на оценките от НВО в 7. клас при кандидатстването в гимназиален етап. Те ще се формират на базата на резултатите от всички преминати до този момент национални външни оценявания, т.е и тези в 4. клас.

Остават предложенията на формацията за мандатност на директорите до 4 години и възможност за само два последователни мандата. Предлага се и промяна в процеса на атестиране на учителите и директорите, който да стане ежегоден, а не както е досега на всеки четири години.

В законопроекта има и нови идеи в сравнение с тези преди месец. Съществена промяна е предложението яслите да преминат от Министерството на здравеопазването към Министерството на образованието и науката (МОН). По този начин отговорността за децата от 0 до 7-годишна възраст ще бъде изцяло на образователното ведомство.

Голяма част от политическите формации вече входираха стари и нови идеи за законодателни промени в образованието. Част от тях бяха предложени и в образователната реформа на Красимир Вълчев в кабинета "Желязков", която така и не се осъществи. Освен "Продължаваме промяната" и "Демократична България" законопроекти за образователни промени внесоха още от ГЕРБ, "Прогресивна България" и "Възраждане".