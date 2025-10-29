ПР агенции алармираха за нечестен търг за 1.4 млн. лв. за кампанията за еврото

Няколко асоциации на комуникационни агенции алармираха за нечестен според тях търг, обявен от Министерството на финансите, за комуникационната кампания за еврото. Става дума за обявената на 21 октомври тази година обществена поръчка за разпространение на образователни материали за еврото в социалните мрежи като Facebook, X, Instagram, TouTube и др. Прогнозната ѝ стойност е 1.4 млн. лв. Без ДДС, но срокът за кандидатстване е само 10 дни, а изборът на изпълнител ще става с пряко договаряне.

В своя позиция до финансовия министър Теменужка Петкова асоциациите от комуникационния сектор настояват за открита и прозрачна процедура. Писмото е подписано от Сдружение "Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" (IAB Bulgaria), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Агенциите остро възразяват срещу начина, по който МФ е организирало обществената поръчка за "Създаване и разпространение на дигитално съдържание - обучителни и информационни материали, съобразени с изискванията на различните платформи в социалните мрежи и дигиталното пространство, за реализиране на комуникационната кампания по присъединяване на Република България към еврозоната“.

Макар формално процедурата да е проведена съгласно изискванията на закона, тя не отговаря на принципите на прозрачност, ефективност и представителност, които следва да бъдат водещи при изразходване на публични средства за комуникационни кампании от национално значение, пише в позицията.

Според агенциите не са публично обявени ясни критерии за избор на поканените пет фирми, нито е ясно по какъв начин е оценен техният опит и капацитет. Още по-тревожно е, че нито една от петте компании не е член на признатите професионални организации (IAB Bulgaria, БАКА, БАПРА или БДВО), които обединяват агенции и експерти, доказали се с високи етични и професионални стандарти.

Поканените от МФ за прякото договаряне пет фирми са "Диджитал Ай Ди" АД (Стилиян Шишков), "Диджитейл" ООД, "Ай Ти Дизайн 2020" ЕООД, "Дир.БГ" АД и "Агенция Вила" ЕООД.

Според позицията, поканените дружества не са сред водещите комуникационни агенции в страната и не разполагат с опит в реализирането на кампании от обществен интерес, което поставя под съмнение тяхната професионална квалификация.

Срокът за подаване на оферти е е изключително кратък – едва десет дни, което на практика изключва възможността за качествена подготовка. В резултат, по толкова важна обществена тема се изключва участието на най-добрите експерти и комуникационни агенции в страната, гласи позицията.

Организациите посочват и необяснимо огромно закъснение, с което Министерството на финансите е стартирало кампанията, въпреки многократните предупреждения и проведените срещи с представители на бранша. Това поражда съмнения, че забавянето може да е било използвано като аргумент за прилагане на процедура по пряко договаряне, което стеснява кръга от потенциални участници.

Подчертава се, че комуникационният сектор в България е на световно ниво с отличени международно агенции и експерти , но въпреки това нито една от тях не е била поканена. Пренебрегването на този експертен потенциал показва липса на воля за провеждане на нормална, навременна и убедителна информационна кампания.

Браншовите организации призовават Министерството на финансите да преразгледа подхода си и да предприеме конкретни стъпки към провеждане на открита, прозрачна и конкурентна процедура, достъпна за всички агенции с доказан професионален капацитет и репутация.

Настоява се за публично оповестяване на критериите за подбор и ясна обосновка за тяхната релевантност, както и въвеждане на професионални стандарти, включително изискване за доказан опит и членство в признати браншови организации. Обединението настоява още за реалистични срокове за участие, пълна прозрачност при изразходването на публични средства и създаване на постоянен консултативен механизъм между държавните институции и професионалните организации при възлагането на кампании с национално значение.