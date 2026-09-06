Пратениците на Тръмп призоваха Киев и Москва да направят компромиси (обновена)

Първият кръг преговори между пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и президендета Володимир Зеленски в Киев приключи в неделя, след като ден по-рано те имаха тричасова среща с руския държавен глава Владимир Путин в Москва.
По думите на Стив Уиткоф той е "окуражен от съдържателната и важна дискусия" в Киев.
Надежда за по-голям напредък изрази другият американски емисар Джаред Къшнър.
По-късно се очаква се към представителите на Киев и Вашингтон да се присъединят съветници по сигурността от Франция, Германия и Великобритания.
Въпреки положителната нагласа на преговарящите засега няма данни за постигането на пробив.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е твърдо решен да бъде сложен край на руско-украинската война и след това да се съсредоточи върху инвестициите и възможностите за бизнес в Украйна и САЩ, заяви Къшнър, цитиран от Укринформ.
"Президентът Тръмп винаги казва, че колкото по-трудно е нещо, ако си струва, трябва да дадеш всичко от себе си. Затова той е твърдо решен да види края на тази война, край на смъртните случаи, семействата отново да бъдат заедно, а след това, надяваме се, да прави това, което обича най-много – да се съсредоточи върху инвестициите във възможности за бизнес, които да сближат страните“, каза Къшнър след поредния кръг от преговори.
По думите му това би могло да донесе просперитет и нови възможности за хората в Украйна и Европа.
Къшнър заяви още, че страните трябва да определят условията и договореностите, необходими за постигането на дълготраен и устойчив мир. Според него той трябва да позволи на Украйна да използва смелостта, изобретателността и силата, които е демонстрирала през годините на войната, за да реализира пълния си потенциал като държава.
Другият специален представител на САЩ, Стив Уиткоф, призова Москва и Киев да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която водят след руската инвазия в Украйна през 2022 г., предаде АФП.
"И двете страни ще трябва да направят компромиси и да изгладят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимото, за да постигнем това“, заяви той на пресконференция след първите си разговори в Киев.
Според американския президент Доналд Тръмп двамата пратеници работят по предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, но засега няма данни за постигнат пробив.
Киев до момента отхвърля исканията на Русия украинските сили да се оттеглят от частите на източните Донецка и Луганска област, оставащи под техен контрол.
Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”.
“Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”.
Без пробив в Москва
“Американските представители бяха напълно подготвени за това пътуване. Те не само повториха интереса си от бързо прекратяване на военните действия, но също така представиха редица идеи за възможни пътища към уреждане (на конфликта)”, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.
Белият дом заяви, че двамата са обсъдили “съществени планове” за Украйна с Путин и предстои да бъдат обявени следващи стъпки.
“Ситуацията, разбира се, не е проста”, каза руският президент пред двамата американски представители, приети в голяма зала в Кремъл, се вижда от кадрите, излъчени по руската телевизия.
Продължава размяната на удари
Русия и Украйна отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците си на фона на посещението на американските пратеници.
На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти.
Руските бомбардировки в Украйна вчера причиниха смъртта на седем души, двама от които в района на Буча, близо до столицата, и петима в района на Днипро в централна Украйна, съобщиха местните власти.
При атака на украински дрон избухна пожар в нефтопреработвателния завод в Рязан, югоизточно от Москва, стана ясно от неофициални съобщения в руските канали в "Телеграм". Регионалният губернатор Павел Малков потвърди за атаката и за избухването на пожар, но не уточни за кое промишлено съоръжение става въпрос.
За украински атаки с дронове бе съобщено и в Ростовска област в южната част на Русия.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви вчера, че Путин е разпоредил тридневно спиране на ударите срещу Киев, по време на планираните разговори с представителите на правителството на САЩ.
Ден по-рано Зеленски увери, че Украйна няма да бомбардира Русия по време на тези преговори и поиска от Москва “реципрочно гарантиране на спиране на огъня” за “толкова дълго време, колкото е необходимо” за преговорите.
От връщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп инициира няколко кръга преговори в опит да намери решение на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Но до момента тези усилия не доведоха до никакъв значим напредък, отбелязва АФП.
Американският президент не уточни дали предложението му, изпратено по неговите пратеници, включва предаване на украинска територия, за което той по-рано загатна.
“Имаме идея за мир”, каза само Тръмп.
Той също така приписа войната - която започна с мащабна руска офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. - на “личностен сблъсък“ между Зеленски и Путин.
Как какво очаква? Очаква нова Берлинска стена, отцепване на ГДР, окупация от руски войски и най-вече, най-вече ---- завръщане на ЩАЗИ! Това е кристалната мечта на всеки комунистически нискочел троглодит.
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Няма ентусиазъм, има реалности на бойното поле. Като не ви харесва реалността в този си вид, измислете си ваша алтернативна реалност, бездарници. Толкова бездарно и посредствено това племе, дори мнение не може да изрази. Боклуци и отрепки, гнусно племе
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Ефка, ако не си бот значи си биологичен отпадък. Не си за крематориума, а за екарисажа. Нали знаеш каква е разликата?
еф-чо, Честит Празник на Съединението! Нека да кажем заедно - Вечна Слава за Героите, Защитаващи Родината си! А ти забрави да поздравиш съфорумците си...
Той Путин не е лош човек. Разпоредил да не се стреля по пианистите. Това определено е положителен сигнал.
Как какво очаква? Очаква нова Берлинска стена, отцепване на ГДР, окупация от руски войски и най-вече, най-вече ---- завръщане на ЩАЗИ! Това е кристалната мечта на всеки комунистически нискочел троглодит.
Получават сигнали от космоса всички :/
Няма ентусиазъм, има реалности на бойното поле. Като не ви харесва реалността в този си вид, измислете си ваша алтернативна реалност, бездарници. Толкова бездарно и посредствено това племе, дори мнение не може да изрази. Боклуци и отрепки, гнусно племе