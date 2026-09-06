Пратениците на Тръмп призоваха Киев и Москва да направят компромиси (обновена)

Надежда за по-голям напредък изрази другият американски емисар Джаред Къшнър.

По-късно се очаква се към представителите на Киев и Вашингтон да се присъединят съветници по сигурността от Франция, Германия и Великобритания.

Въпреки положителната нагласа на преговарящите засега няма данни за постигането на пробив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е твърдо решен да бъде сложен край на руско-украинската война и след това да се съсредоточи върху инвестициите и възможностите за бизнес в Украйна и САЩ, заяви Къшнър, цитиран от Укринформ.

"Президентът Тръмп винаги казва, че колкото по-трудно е нещо, ако си струва, трябва да дадеш всичко от себе си. Затова той е твърдо решен да види края на тази война, край на смъртните случаи, семействата отново да бъдат заедно, а след това, надяваме се, да прави това, което обича най-много – да се съсредоточи върху инвестициите във възможности за бизнес, които да сближат страните“, каза Къшнър след поредния кръг от преговори.

По думите му това би могло да донесе просперитет и нови възможности за хората в Украйна и Европа.

Къшнър заяви още, че страните трябва да определят условията и договореностите, необходими за постигането на дълготраен и устойчив мир. Според него той трябва да позволи на Украйна да използва смелостта, изобретателността и силата, които е демонстрирала през годините на войната, за да реализира пълния си потенциал като държава.

Другият специален представител на САЩ, Стив Уиткоф, призова Москва и Киев да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която водят след руската инвазия в Украйна през 2022 г., предаде АФП.

"И двете страни ще трябва да направят компромиси и да изгладят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимото, за да постигнем това“, заяви той на пресконференция след първите си разговори в Киев.

Според американския президент Доналд Тръмп двамата пратеници работят по предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, но засега няма данни за постигнат пробив.