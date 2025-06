Правителството на днешен Израел е заплаха за всички евреи по света

Израелците, евреите в диаспората и приятелите на Израел по света трябва да разберат, че начинът, по който Израел води войната в Газа днес, поставя основата за дълбоко преформулиране на начина, по който Израел и евреите ще бъдат възприемани по света.

Със сигурност няма да е в добра светлина. Полицейски коли и частна охрана пред синагоги и еврейски институции ще стават все по-нормално явление; Израел, вместо да бъде възприеман от евреите като убежище от антисемитизма, ще започне да се възприема като източник, който го подхранва; разумните израелци ще започнат да емигрират в Австралия и Америка, вместо да призовават евреите в чужбина да се заселват в Израел. Това дистопично бъдеще не е настъпило още, но вие се самозаблуждавате, ако не виждате неговите очертания.

За щастие, все повече пенсионирани и резервни пилоти от израелските военновъздушни сили, както и бивши офицери от армията и службите за сигурност, започват да виждат надвисналия буреносен облак и заявяват, че няма да мълчат и да стават съучастници в грозната, нихилистична политика на израелския премиер Нетаняху в Газа. Те вече призовават евреите в Америка и другаде да надигнат глас — SOS: Save Our Ship (Спасете нашия кораб), — преди моралното петно от военната кампания в Газа да стане неизличимо.

*

Още преди месеци Израел унищожи Хамас като екзистенциална военна заплаха. Предвид това, Нетаняху трябваше да заяви на Тръмп и арабските посредници, че е готов за поетапно изтегляне от Газа и замяна с международни/арабски/палестински мироопазващи сили — при условие, че ръководството на Хамас се съгласи да върне всички живи и мъртви заложници и да напусне Ивицата.

Но ако Израел изпълни заканата на Нетаняху да води тази война безкрайно - в опит да постигне "пълна победа" над всеки останал хамасник, заедно с химерата на крайната десница да прочисти Газа от палестинци и да я засели с израелци - тогава евреите по света по-добре да подготвят себе си, децата и внуците си за реалност, която никога не са познавали: да бъдеш евреин в свят, в който еврейската държава е държава-парий - източник на срам, а не на гордост.

Защото рано или късно чуждестранни фотографи и журналисти ще бъдат допуснати в Газа без придружители от израелската армия. Когато това се случи и пълният ужас от разрушенията там стане ясен за всички, реакцията срещу Израел и евреите по света може да се окаже дълбока и болезнена.

Не бъркайте моето предупреждение към Израел с каквато и да била снизходителност към това, което Хамас извърши на 7 октомври 2023. Хамас сам предизвика ответната израелска реакция с масовото избиване на израелски родители пред децата им, на деца пред родителите им, с отвличането на баби и убийствата на отвлечени деца. Кое общество в света не би се вкаменило от такава жестокост? Организацията Хамас заслужава да бъде елиминирана; Хамас е и винаги е била рак, прояждащ палестинския народ, да не говорим за израелците.

Но като евреин, който вярва в правото на еврейския народ да живее в сигурна държава в своята библейска родина - редом до сигурна палестинска държава - в този момент аз се фокусирам върху собствения си народ. И ако моят народ не се противопостави на пълното безразличие на израелското правителство към броя на цивилните, избивани в Газа днес, както и на опитите му да тласне Израел към авторитаризъм чрез отстраняване на независимия главен прокурор, евреите навсякъде ще платят тежка цена за това.

*

Не вярвайте само на моите думи. Миналата седмица двама уважавани запасни пилоти от израелските ВВС, бригаден генерал Асаф Агмон и полковник Ури Арад (членове на Форум 555 патриоти, впечатляваща група от 1700 пилоти, служещи и резервисти) публикуваха открито писмо в израелския вестник „Хаарец“, адресирано до техни колеги пилоти, в което се казва:

„Ние не се опитваме да омаловажим ужасяващото клане, извършено от терористите на Хамас. Вярваме, че войната беше напълно оправдана… Но с продължаването на войната в Газа, стана ясно, че тя губи стратегическите си цели, визиращи нашата сигурност, и вместо това служи главно на политическите и лични интереси на правителството. Така тя се превърна в безспорно неморална война и все повече прилича на война за отмъщение... ВВС се превърнаха в инструмент в ръцете на онези от правителството и армията, които твърдят, че в Газа няма невинни… Наскоро депутат от Кнесета дори се похвали, че едно от постиженията на правителството е способността да се избиват по 100 души на ден, без никой да се шокира.

На такива изявления казваме: колкото и ужасяващо да беше клането на 7 октомври, то не оправдава пълното пренебрежение към всякакви морални съображения или непропорционалната употреба на смъртоносна сила. Не искаме да станем като най-лошите си врагове…

Кулминацията настъпи в нощта на 18 март с подновяването на войната, след като израелското правителство съзнателно реши да наруши споразумението за връщане на заложниците. При убийствен въздушен удар, с цел да бъдат ликвидирани няколко командири на Хамас, беше поставен нов рекорд. Бомбите, хвърлени от пилотите на ВВС върху целта, убиха около 300 души, включително много деца. Досега не е дадено задоволително обяснение за ужасяващия резултат от тази акция“.

Писмото завършва с призив към действащите пилоти:

„Това е момент на равносметка. Все още не е късно. Призоваваме колегите си на активна служба: не избягвайте да задавате въпроси. Защото вие сте онези, които ще трябва да носят моралните последствия от действията си до края на своя живот. Вие именно ще трябва да гледате своите деца и внуци в очите и да обяснявате как се стигна до такива невъобразими разрушения в Газа, как толкова много невинни деца загинаха от машината за убиване, която вие пилотирахте“.

Няколко часа по-късно получих друго отворено писмо — този път от организацията Командири за сигурността на Израел, подписано от над 550 бивши високопоставени служители в сферата на отбраната, сигурността и дипломацията. Ето един пасаж и от него:

„Скорошните събития породиха страстни, понякога болезнени дебати в еврейските общности по света относно ситуацията в Газа. Мнозина в диаспората изразиха опасенията си публично и бяха остро критикувани, че саботират Израел или изменят на връзките си с еврейската държава, и че щом не живеят в Израел или не служат в армията, трябва да мълчат. Категорично отхвърляме идеята, че евреите в диаспората трябва да мълчат по въпросите, касаещи Израел… На онези, които се страхуват, че публичната критика саботира Израел, заявяваме: откритият, честен диалог само укрепва нашата демокрация и сигурност“.

Thomas L. Friedman. This Israeli Government Is a Danger to Jews Everywhere. The New York Times.

Превод от английски Стоян Гяуров