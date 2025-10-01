Правителството обмисля увеличаване на добавката за починал съпруг, която се изплаща на пенсионерите, загубили своя партньор в живота. Това обяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора.

"Въпреки трудностите, увеличихме всички пенсии с 8,6 процента и повишихме социалната пенсия за старост. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%“, написа Желязков.

Добавката за починал е съпруг е процент от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал приживе семейният партньор . При таван на пенсиите от 3400 лева, добавката може да достигне до 1020 лева само от пенсията, изплащана от НОИ.

Добавката за починал съпруг веднъж вече бе увеличена от 26.5 на сто до 30%, което се случи през юли, 2024 година.

Добавката, изплащана към пенсиите, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите. Тя обаче не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

"На този ден светът обръща внимание на възрастните хора – не като на хора в сянка, а като на носители на опит, мъдрост и активна сила в обществото. Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение", казва Желязков.

Той посочва, че правителството се брои със съществуващите незаконните домове за възрастни хора.

“Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени“, казва той.