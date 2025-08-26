Правителството пак заблуждава за пускането на "Хемус"

Поредните управляващи отново заблуждават обществото с пускането на участъци от историческата магистрала "Хемус". Около 400 км, които трябва да свържат София с Варна, се строят вече над половин век, като към момента в експлоатация е около половината от трасето.

Участъкът Боаза - Дерманци

Във вторник министърът на регионалното развитие Иван Иванов направи поредната проверка за напредъка на строежа на участъка от Боаза до пътен възел "Дерманци" (15 км), който от 2023 г. се пуска в движение.

При предишната проверка през юни Иванов каза, че участъкът ще е готов до края на юни- началото на юли, но ще бъде пуснат в експлоатация в края на август, защото не е ремонтиран третокласният път от Дерманци към Плевен.

Днес обаче се оказа, че 15-те километра между Бояаа и Дерманци все още не са готови и има закъснение. По тази причина регионалният министър има забележки към изпълнителя - консорциум от компании, водени от "Хидрострой" на Велико Желев.

"Имам известни забележки по отношение на изпълнението, които споделих с пътната агенция и изпълнителя. Те са за сроковете. Намериха се решенията, за да бъдат изпълнени. При неизпълнението им ще има санкции", каза Иван Иванов пред журналисти.

Първоначално той каза, че 15-те километра ще са готови до края на август, тоест остават 5 дни. Но на практика това няма как да се случи защото липсват маркировка и мантинели, а на места не е положен и износващият пласт асфалт, видяха присъстващите журналисти.

После министърът уточни, че движението по новия магистрален участък ще бъде пуснато в края на септември, защото още не е готов ремонтът на 50 км от третокласния път от Дерманци до Плевен.

Ремонтът на третокласния път до Плевен

Ремонтът на 50 км от третокласния път от пътен възел "Дерманци" до Плевен (III-305) започна през юни. Той е превантивен, но на места ще трябва да се прави и основен.

Става въпрос за две мостови съоръжения, по които и сега два автомобила трудно се разминават, разказаха хора, които пътуват по пътя, защото имат къщи в Садовец. Те се чудят как за месец ще бъдат направени тези съоръжения, така че да издържат преминаването на камиони.

Това не стана ясно от обясненията на регионалния министър. Той увери, че безопасността на пътуващите по пътищата е на първо място за правителството на Росен Желязков.

Накратко пътят ще бъде пуснат, когато е готов, компромиси с качеството няма да се правят, стана ясно от обясненията на регионалния министър.

При проверката днес се видяха всички критични точки, за да се вземат необходимите решения и да може в края на септември да има напълно функционираща пътна връзка при Дерманци, която ще отвежда движението в посока Плевен по третокласния път, каза Иван Иванов. Той отчете, че това е "поредното изпълнение на поети ангажименти".

Пътуващите до Велико Търново ще използват сегашното трасе през Бели Извор, обясни регионалният министър.

След няколко седмици започва рехабилитация на още 6 километра от първокласния път I-3 преди основния ремонт на пътния участък между Радомирци и Телиш, каза Иван Иванов.

Участъците до Плевен

Останалите два участъка от магистрала "Хемус" до Плевен ще са готови до края на 2027 г., увери Иван Иванов.

В отговор на въпрос за трафика в посока юг след пускането на магистралния участък регионалният министър съобщи, че ще бъдат направени още 2-3 км след Дерманци, които ще водят в посока Угърчин и по които ще може да се движат само леки автомобили.

Отсечката от Дерманци до Каленик (19 км) все още не е готова и не се вижда по нея да се работи. Срокът за завършването ѝ е краят на 2027 г., каза Иван Иванов.

Участъкът от Каленик до пътен възел Плевен (17 км) е в по-напреднал етап с изпълнението.

Има политическа воля да се работи по важните инфраструктурни проекти, като програмата се изпълнява на пълни обороти, отчете регионалният министър.

Проверка на Плевен - Летница

Иван Иванов съобщи още, че е разпоредил обстойна проверка в участъка от Плевен - Летница (лот 4, 27 км). Той е разделен на няколко подобекта, като още през февруари регионалният министър каза, че е издал разрешение за строителство на 14 км от него.

"Четирите години безвремие доведоха до неспазване на срокове и забавяне на инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват. Беше важно да се уверим, че всички строително-монтажни работи се изпълняват качествено. Няма да бъде допуснато некачествено изпълнение", заяви Иван Иванов.

В днешната проверка заедно с министър Иванов бяха още депутатът Валери Лачовски (ГЕРБ-СДС), ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова.