Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Правителството предлага на президента Румен Радев да назначи за главен секретар на МВР изпълняващият функциите в момента Мирослав Рашков. Наред с това има и 19 номинации за посланици.

Имената и на Рашков, и на бъдещите посланици са предварително съгласувани. За постигната договорка съобщи във премиерът Росен Желязков. Затова очакванията са, че Радев ще подпише указите.

За да се стигне до тук, преди десетина дни правителството "отстъпи" за ръководството на национата служба "Охрана". За втори мандат бе назначен смятаният за близък до Радев ген. Емил Тонев. След това се разбра, че има договорка и за главен секретар на МВР.

"Смея да твърдя, че през последните близо осем месеца откакто работим заедно, с Рашков се работи в пълен синхрон. Заслужава одобрението както на Министерски съвет, така и указ от президента, за да бъде назначен на поста", заяви по време на правителственото заседание в сряда вътрешният министър Даниел Митов.

Все още обаче се спори за шефското място в ДАНС. Контраразузнаването в момента се ръководи от Деньо Денев, който е изпълняващ функциите до назначаване на редовно ръководство.

По същия начин до момента работеше и Рашков в МВР. Формално той е зам.-главен секретар, за което назначение не се изисква президентски указ, но дефакто изпълнява и функциите на главен секретар.