Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Правителството предлага на президента Румен Радев да назначи за главен секретар на МВР изпълняващият функциите в момента Мирослав Рашков. Наред с това има и 19 номинации за посланици.
Имената и на Рашков, и на бъдещите посланици са предварително съгласувани. За постигната договорка съобщи във премиерът Росен Желязков. Затова очакванията са, че Радев ще подпише указите.
За да се стигне до тук, преди десетина дни правителството "отстъпи" за ръководството на национата служба "Охрана". За втори мандат бе назначен смятаният за близък до Радев ген. Емил Тонев. След това се разбра, че има договорка и за главен секретар на МВР.
"Смея да твърдя, че през последните близо осем месеца откакто работим заедно, с Рашков се работи в пълен синхрон. Заслужава одобрението както на Министерски съвет, така и указ от президента, за да бъде назначен на поста", заяви по време на правителственото заседание в сряда вътрешният министър Даниел Митов.
Все още обаче се спори за шефското място в ДАНС. Контраразузнаването в момента се ръководи от Деньо Денев, който е изпълняващ функциите до назначаване на редовно ръководство.
По същия начин до момента работеше и Рашков в МВР. Формално той е зам.-главен секретар, за което назначение не се изисква президентски указ, но дефакто изпълнява и функциите на главен секретар.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
НРБ-то е цирка на балканите. Мутри комунисти и чалгари са в парламента, а копейките са им патерици. Държавата се управлява от осъден по закона Магнитски и осъден за автокражби и това не е всичко. Буда построява руски поток и го подарява на Путин за да започне войната в Украйна и да убива руски деца и беззащитни хора, а президента пламенно защитава руските интереси и подкрепя руската агресия и убийства. Каква държава, какви пет евро? Това е задниии двор на блатната губерня.
Този път Владо, не мога да не ти сложа плюса и вдигна палеца нагоре! Това се опитвам да обясня на амебата "akvehsh" в двата ми коментара по долу!
гнycно е - два рускоподгь3ни комуниста (боко и радэф) и една npecтъпна cвuня (пээфски) се пазарят и си разпределят постовете в служби и институции, които би трябвало да ги разследват и съдят... - и е гнycно, и е u3вpaтено ...
Понеже си с акъл на амеба и не знаеш за правата и задълженията на главния/временен секретар на МВР, изисквано по закон и кой го контролира!!! Нито разбираш какво е "независима съдебна система"!!! Липсата на независима съдебна система у нас е продукт на последния стадий на капитализма- неолиберализма, роден в САЩ и разпространяван в България от твоя патрон Сорос. Сега точно липсата на независима съдебна система в родината на неолиберализма САЩ, Тръмп използва за да концертира властта в ръцете …
си и развива тоталитарно управление по подобие на бившите комунисти Путин и наш Борисов. Също Тръмп го използва и в друго0 Върховния съд на САЩ, който е избран ПОЛИТИЧЕСКИ от двете партии републиканци демократи, да го напълни с свои хора, и му отмени всичките 34 присъди за корупция издадени от щатски съдилища.
Същото го прави и наш Борисов, завзел съдебната система със свои хора , за да не вдигат дела за корупция с еврофондовете на неговите крадци.
Точно сега двамата бивши комунисти преобразили се в нови неолиберални капиталисти Борисов и Радев , глави на двата най големи мафиотски клана на капиталовата групировка Мултигрлуп ПЪЛНИ С РУСКИ МРЪСНИ КАПИТАЛИ,, използват липсата на независима съдебна система, да си слагат свои хора начело на МВР, за да направят неработещ и импотентен единствения държавен орган за налагане чрез закона на обществен ред и гонещ крадците на държавна собственост и държавната каса МВР - прелиминарния орган на съдебната ни система.
Но амеби като теб, със зомбирани глави в катакомбите на Сорос, едва ли знаят тези подробности за неолиберализма, а само бранят неолиберализма на Сорос, като Маросов на амбразулата, без да виждат, че той отдавна изпадна в несъстоятелност и сега Тръмп окончателно ще го срути. Но това са учили, това могат! Амин!
Интересна тирада, макар че не съм сигурен как се свързва с каквото и да било в статията.
Не е проблем кой ще ги назначи, а кой ще ги контролира, както изисква закона. НАДЗОРЪТ НАД ЗАКОНА изпълнява независимата съдебна система, но нашата не работи, защото не е независима, а точно обратно- зависима от политическата власт и работи само по политически поръчки. Това прави нашите политици , държавна и местна администрация неконтролируеми, избрани не по професионалния начин както изисква съвременната европейска правова държава, а на стария комунистически шурободжанашки , поставели се над закона …
и изпълняващи само политически поръчки , генериращи мащабна корупция в най високите етажи на обществото и злоупотребяващи с властта за да крадат от държавната хазна т.е от данъкоплатците! Така са работили комунистите в старата комунистическа тоталитарна държава, така и продължават да работят и след 1989 г. в т.н наречената от тях „демократична държава“, понеже комунистите продъниха да управляват и след 1989 г ,този път преобразили се от „борци срещу капитализма“ в едри хищни капиталисти. Борисов и Радев са бивши комунисти и нови капиталисти. Комунизма си отиде, но комунистите останаха и продължават да управляват и налагат старото си недемократично мислене и сталинистки прийоми на управление, независимо, че са станали капиталисти.