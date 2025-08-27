Правителството ще предложи назначаването на главен секретар в МВР

Правителството ще предложи на президента Румен Радев да назначи за главен секретар на МВР изпълняващият функциите в момента Мирослав Рашков. Наред с това се очакват и няколко номинации за посланици.
Имената и на Рашков, и на бъдещите посланици са предварително съгласувани. За постигната договорка съобщи във премиерът Росен Желязков. Затова очакванията са, че Радев ще подпише указите.
За да се стигне до тук, преди десетина дни правителството "отстъпи" за ръководството на национата служба "Охрана". За втори мандат бе назначен смятаният за близък до Радев ген. Емил Тонев. След това се разбра, че има договорка и за главен секретар на МВР.
Все още обаче се спори за шефското място в ДАНС. Контраразузнаването в момента се ръководи от Деньо Денев, който е изпълняващ функциите до назначаване на редовно ръководство.
По същия начин до момента работеше и Рашков в МВР. Формално той е зам.-главен секретар, за което назначение не се изисква президентски указ, но дефакто изпълнява и функциите на главен секретар.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Не е проблем кой ще ги назначи, а кой ще ги контролира, както изисква закона. НАДЗОРЪТ НАД ЗАКОНА изпълнява независимата съдебна система, но нашата не работи, защото не е независима, а точно обратно- зависима от политическата власт и работи само по политически поръчки. Това прави нашите политици , държавна и местна администрация неконтролируеми, избрани не по професионалния начин както изисква съвременната европейска правова държава, а на стария комунистически шурободжанашки , поставели се над закона …
и изпълняващи само политически поръчки! Така са работили комунистите в старата комунистическа тоталитарна държава, така и продължават да работят и след 1989 г. в т.н наречената от тях „демократична държава“, понеже комунистите продъниха да управляват и след 1989 г ,този път преобразили се от „борци срещу капитализма“ в едри хищни капиталисти.
Борисов и Радев са бивши комунисти и нови капиталисти. Комунизма си отиде, но комунистите останаха и продължават да управляват и налагат старото си недемократично мислене и сталинистки прийоми на управление, независимо, че са станали капиталисти.
Всичко изглеждаше легитимно на платформата за криптовалути, на която търгувах, докато не се опитах да изтегля парите си. Моите 450 000 долара бяха блокирани почти 3 месеца без обяснение. Знаех, че трябва да действам бързо. Свързах се с Trustwavehackerstech Recovery, предоставих необходимата информация и за мое облекчение те възстановиха цялата ми инвестиция. Не чакайте, ако подозирате измама – свържете се с тях на: [email protected]