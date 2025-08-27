Правителството ще предложи назначаването на главен секретар в МВР

Правителството ще предложи на президента Румен Радев да назначи за главен секретар на МВР изпълняващият функциите в момента Мирослав Рашков. Наред с това се очакват и няколко номинации за посланици.

Имената и на Рашков, и на бъдещите посланици са предварително съгласувани. За постигната договорка съобщи във премиерът Росен Желязков. Затова очакванията са, че Радев ще подпише указите.

За да се стигне до тук, преди десетина дни правителството "отстъпи" за ръководството на национата служба "Охрана". За втори мандат бе назначен смятаният за близък до Радев ген. Емил Тонев. След това се разбра, че има договорка и за главен секретар на МВР.

Все още обаче се спори за шефското място в ДАНС. Контраразузнаването в момента се ръководи от Деньо Денев, който е изпълняващ функциите до назначаване на редовно ръководство.

По същия начин до момента работеше и Рашков в МВР. Формално той е зам.-главен секретар, за което назначение не се изисква президентски указ, но дефакто изпълнява и функциите на главен секретар.