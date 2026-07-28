Правната комисия в парламента разглежда на второ четене промените в Изборния кодекс

Във вторник парламентарната правна комисия се очаква да разгледа на второ четене промените в Изборния кодекс.

Текстовете бяха приети на първо четене в пленарната зала по-рано този месец.

Измененията предвиждат връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели.

Преди близо две седмици мнозинството в парламента одобри и отпадането на ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите представителства в страните извън Европейския съюз. Приети бяха общо 4 законопроекта.

Очаква се тази седмица промените да влязат за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот.

Между двете четения от ДПС предложиха да се въведат скенери за хартиени бюлетини. Тази идея не е нова. Такова предложение имаше през януари тази година, но в крайна сметка тогавашното мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС не прие окончателно текстовете.

До тези отварянето на Изборния кодекс се стигна, след като в началото на юли управляващите от "Прогресивна България" обявиха намерението си да прекроят изборното законодателство за по-малко от месец.

Намерението е промените да бъдат в сила преди предстоящите наесен президентски избори.