Правната комисия в парламента разглежда на второ четене промените в Изборния кодекс

Във вторник парламентарната правна комисия се очаква да разгледа на второ четене промените в Изборния кодекс.
Текстовете бяха приети на първо четене в пленарната зала по-рано този месец.
Измененията предвиждат връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели.
Преди близо две седмици мнозинството в парламента одобри и отпадането на ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите представителства в страните извън Европейския съюз. Приети бяха общо 4 законопроекта.
Очаква се тази седмица промените да влязат за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот.
Между двете четения от ДПС предложиха да се въведат скенери за хартиени бюлетини. Тази идея не е нова. Такова предложение имаше през януари тази година, но в крайна сметка тогавашното мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС не прие окончателно текстовете.
До тези отварянето на Изборния кодекс се стигна, след като в началото на юли управляващите от "Прогресивна България" обявиха намерението си да прекроят изборното законодателство за по-малко от месец.
Намерението е промените да бъдат в сила преди предстоящите наесен президентски избори.
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