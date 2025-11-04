Правомощията на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров са възстановени

Правомощията на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, които бяха отнети преди две седмици заради вътрешна проверка в институцията, бяха възстановени.

"Всички правомощия и контролни функции на проф. Момчил Мавров, върху специализираната администрация в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), са възстановени със заповед на управителя на НЗОК, считано от днес, 04.11.2025 г.", съобщиха от НЗОК.

Приключила е вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление на НЗОК във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства”.

Продължава проверката в други звена в централното управление на НЗОК.

При констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно.