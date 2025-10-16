"Празникът на марулята" без Киселова: Шефката на НС почти сигурно ще се прости с поста

Засега не е ясно какво ще произтече от гръмотевичните закани на Бойко Борисов във вторник вечерта, включително за "преформатиране на властта". Както изглежда, едно от малкото сигурни неща е, че председателката на Народното събрание Наталия Киселова най-вероятно ще бъде сменена.

Първо, лидерът на ГЕРБ възмутено настоя за това, а после лидерът на ДПС – "Ново начало" го подкрепи. БСП, с чиято листа Киселова влезе в парламента, не възразява. Най-вероятно обаче социалистите ще се опитат да компенсират загубата на този пост със запазването на други позиции в изпълнителната власт, които може би са им далеч по-важни.

Преподавателката по конституционно право в Софийския университет Наталия Киселова беше избрана за председател на Народното събрание през декември миналата година, когато до договорката за сегашното управление все още не се беше стигнало. Това стана с гласовете на ГЕРБ, ПП–ДБ, БСП и хората на Ахмед Доган. Тя се оказа в печеливша позиция, след като първата политическа сила – ГЕРБ – неколкократно се провали в опитите си да събере мнозинство за кандидатурата на Рая Назарян, а коалицията ПП–ДБ се разцепи при гласуването на номинирания от ИТН Силви Кирилов.

Опозиционните формации от самото начало недоволстват от Киселова и искат оставката ѝ – най-вече защото не допуска техни предложения до дневния ред и като цяло действа в интерес на управляващите, което, впрочем, те очакват от нея.

Преди два дни Борисов даде да се разбере, че въпросът за смяната на Киселова вече е на дневен ред.

"Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля – заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол... то е чудо. Деветнадесет депутати или там колко има зад гърба си. Откъде накъде? Трябва да пита преди да тръгне – имате ли против", каза той по неин адрес.

От думите му става ясно, че основният му проблем с нея е, че ходи на прекалено много събития и прави реклама както на себе си, така и предполагаемо на партията, която представлява. Борисов изказа това в контекста на недоволството си, че той и депутатите му от ГЕРБ "работят и крепят форума", правят компромиси заради правителството, докато коалиционните им партньори трупат актив на техен гръб.

След като заяви, че "не вижда никакво място на ГЕРБ в това управление", Борисов предложи председател на парламента "да стане от ИТН, от "Ново начало", макар че на нас ни се полага, но и това ми е все тая".

Лидерът на "ДПС-Ново начало" приветства идеята на Борисов за преформатиране на управлението и допълни, че очаква покана от премиера Росен Желязков за преговори.

"Що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила – и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов кандидат за председател на Народното събрание на Република България", обяви Пеевски.

В отговор на Борисов, който рязко нападна БСП, че "напълниха министерствата, на концесия ги взеха", социалистите заявиха: "От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес."

Никъде в позицията си обаче БСП не възразява срещу евентуалната смяна на Киселова и дори не споменава факта, че Борисов я поиска.

Социалистите единствено посочват, че очакват "партията мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление". След това БСП щяла да вземе своите решения "в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори".

Най-вероятно БСП ще се опита да поиска нещо в замяна, ако се стигне до махането на Киселова. Както е известно, председателският пост на Народното събрание има и "принадена стойност", тъй като това е една от длъжностите, измежду които президентът може да избере служебен премиер, ако се стигне до предсрочни избори. Ето защо БСП може да се опита да се пазарят.

По неофициална информация социалистите ще загубят едно или две министерства при "преформатирането на властта". БСП държи ресурсни ведомства като МРРБ, екоминистерството и агроминистерството, има силов вицепремиер и социален министър. Възможно е някое от тези министерства да им бъде отнето в полза на ГЕРБ.

ИТН без колебание ще подкрепят отстраняването ѝ, тъй като имат стара вражда с Киселова още от скандала с обвиненията в плагиатство срещу несъстоялия се техен кандидат за вътрешен министър Петър Илиев.

"Ние сме заявили много отдавна, че нашата подкрепа за нея, която дадохме при нейния избор, вече е загубила своите причини, тъй като тя също наруши санитарния кордон", каза в сряда Божидар Божанов от ПП–ДБ, припомняйки, че до избирането на Киселова се стигна, след като БСП подписа за санитарния кордон, но в момента управлява с подкрепата на Пеевски.