Пред скъсване ли са били коланите: Какво показват снимките по делото за трагедията в Несебър

Коланите са били пред видимо скъсване. Това бе един от аргументите, с които в четвъртък съдът остави в ареста двама от тримата обвиняеми за трагедията на южния плаж в Несебър, при която загина осемгодишно дете. Момченцето падна от около 50 метра височина във водата след като коланите на парашута му се скъсаха в рамките на секунди. Детето бе на т.нар. парасейлинг заедно с майка си.
По случая бяха обвинени трима души – капитанът на лодката Христо Раев, касиерът на атракциона Петко Стефанов и Камен Тенев, моряк, който поставял коланите или т.нар. сбруя на клиентите.
По време на съдебното заседание бяха представени снимки на коланите на атракциона. И според съда, и според прокуратурата те са били в лошо състояние. А след трагедията, разбра се по време на заседанието, Тенев е изхвърили катарамите в морето. Те не бяха намерени и след търсене от водолази.
Снимката вляво е от миналата година. За дясната се твърди, че показва коланите преди трагедията.
Капитанът на лодката Раев бе освободен под гаранция, тъй като не се установи негова съпричастност в поставянето на коланите. Работата му е била да управлява моторницата. Пред Нова телевизия адокатката му Ваня Радиева коментира, че тя лично не е видяла коланите да са в лошо състояние.
"От едната страна на единия колан висеше някакво конче. Имаше леко усукване. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние", заяви Радиева.
Тя допълни, че и двата колана на осемгодишното дете са се скъсали на едно и също място в рамките на секунди. Според тримата обвиняеми това е съмнително.
"Аз чух и от тримата обвиняеми съмнение, че може да е акт на конкуретна фирма, тъй като коланите са стояли в лодката, всеки е имал достъп до тази лодка", заяви адвокатката.
Според нейния клиент коланите, които сега се показват по медии и социални мрежи, всъщност не е били на тяхната фирма. През последните дни се появиха снимки, включително и от миналото лято, на които се вижда, че коланите не са в добро състояние.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
16 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
В Гърция всичко е точно. Всички мутри по Черноморието да го лапат, без изключение!
От 1944 г. насам ни управляват най - големите простаци и техните потомци.
Пълен удар срещу мутрите на ББ, завзели туризма по Черноморието като концесионери на плажа, собственици на ресторанти и хотели, удар срещу целия туризъм на България. Да му мислят обикновените хора в туристическия бизнес, очаквайки от него някоя троха към прехраната си !
Типични адвокатски номера. От девет дерета носи вода, за да оневини клиента си. А защо идиотът е хвърлил коланите в морето ?
И защо са задържани само собствениците на съоръжението? Кой е отговорен за неговата изправност, не е ли концесионерът на плажа? Концесионерът на плажа е виновен, но нали е същата СИК силова групировка, както и концесионера на Поморийския плаж "Север изток", която се намира под закрилата на бащицата си Борисов, сега други песни пеят. Отврат , Борисов! Направи държавата си МУТРЕНСКА!
То хубаво, но къде има "атракции", които не са държани от мутри? А ресторанти, които не са държани от мутри, сигурно има тук-там, но като се сетя за физиономията на Алибегов, желанието ми да вляза в ресторант тутакси се изпарява.
Най-гнусното освен самото престъпление е как престъпниците се измушват. Тотална българщина.
да не излизаме и от къщи? че и ПРОСТИ хора има и веднага като премина прага на дома си от вътре на вън!
Аз в мрежата и във всички медии казвам винаги на хората че простотията е проблем не, ПРОСТАЦИТЕ в тази държава, осъзнати /щото е шик при някои да си простак/ и неосъзнати /ти си прост, но си мислиш че си много умен и ПРОЗИРАШ и проблеми като ковид, корупция, тръмп, войната в Украйна, но си много прост понеже не знаеш основни неща, а проблемите са сложни/, СА ПРОБЛЕМ!
ПРОСТИТЕ ХОРА В ТАЗИ ДЪРЖАВА СА ПРОБЛЕМ !!!
1. ПОНЕЖЕ СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ
2. ПОНЕЖЕ ПРАВЯТ НА ТАЗИ БАЗА ПРОСТАШКИ ИЗБОРИ …
ЗА СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ. СЪЩИТЕ ИЗБОРИ УБИВАТ!
ПРОСТАЩИНАТА УБИВА ХОРА! ВИЖТЕ КАКВО СТАНА С ЕДИН МЛАД ЧОВЕШКИ ЖИВОТ В НЕСЕБЪР! БЪЛГАРСКАТА ПРОСТОТИЯ И ГЛУПОСТ И НЕВЕЖЕСТВО УБИВА, МЛАДИТЕ ЖИВОТИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА, КОИТО НЯМАТ НИКАКВА СЪПРИЧАСТНОСТ!