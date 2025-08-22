Пред скъсване ли са били коланите: Какво показват снимките по делото за трагедията в Несебър

Коланите са били пред видимо скъсване. Това бе един от аргументите, с които в четвъртък съдът остави в ареста двама от тримата обвиняеми за трагедията на южния плаж в Несебър, при която загина осемгодишно дете. Момченцето падна от около 50 метра височина във водата след като коланите на парашута му се скъсаха в рамките на секунди. Детето бе на т.нар. парасейлинг заедно с майка си.

По случая бяха обвинени трима души – капитанът на лодката Христо Раев, касиерът на атракциона Петко Стефанов и Камен Тенев, моряк, който поставял коланите или т.нар. сбруя на клиентите.

По време на съдебното заседание бяха представени снимки на коланите на атракциона. И според съда, и според прокуратурата те са били в лошо състояние. А след трагедията, разбра се по време на заседанието, Тенев е изхвърили катарамите в морето. Те не бяха намерени и след търсене от водолази.

Снимката вляво е от миналата година. За дясната се твърди, че показва коланите преди трагедията.

Капитанът на лодката Раев бе освободен под гаранция, тъй като не се установи негова съпричастност в поставянето на коланите. Работата му е била да управлява моторницата. Пред Нова телевизия адокатката му Ваня Радиева коментира, че тя лично не е видяла коланите да са в лошо състояние.

"От едната страна на единия колан висеше някакво конче. Имаше леко усукване. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние", заяви Радиева.

Тя допълни, че и двата колана на осемгодишното дете са се скъсали на едно и също място в рамките на секунди. Според тримата обвиняеми това е съмнително.

"Аз чух и от тримата обвиняеми съмнение, че може да е акт на конкуретна фирма, тъй като коланите са стояли в лодката, всеки е имал достъп до тази лодка", заяви адвокатката.

Според нейния клиент коланите, които сега се показват по медии и социални мрежи, всъщност не е били на тяхната фирма. През последните дни се появиха снимки, включително и от миналото лято, на които се вижда, че коланите не са в добро състояние.