Преди с ГЕРБ, сега с Пеевски. Кадър на ДПС-Ново начало оглави общинския съвет в Пазарджик

Бившата депутатка от ГЕРБ Десислава Тодорова и настоящ общински съветник от партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" бе избрана за председател на общинския съвет в Пазарджик. За нея в петък гласуваха 26 от общо 41 съветника.

Тодорова застава начело след вота преди две седмици, преминал в сняката на сериозни съмнение за купуване на гласове. В едно от близките до Пазарджик села местни хора и партийни активисти блокираха коли с млади мъже заради подозрение, че купуват вот. У един от тях бяха открити над 5 хил. лв. в брой, но той обясни, че бил собственик на строителна фирма и си търсел работници. Дело така изобщо не бе образувано.

Изборите в Пазарджик бяха спечелени от партията на Пеевски, а ГЕРБ остана на шесто място. Този резултат предизвика сътресения и на национално ниво.

Миналата седмица в гневен монолог бившият премиер Бойко Борисов заплаши, че ще изтегли депутатите си и заговори за преформатиране на кабинета. Няколко дни по-късно Пеевски за пореден път гарантира, че ше подкрепя кабинета и Борисов спря да говори за смени на министри и промени в управлението.

Заради изборите в Пазарджик все пак имаше оставка – тази на шефа на местната полиция Даниел Бараков. Борисов заговори и за оставката на вътрешния министър Даниел Митов, но и го защитаваше. В крайна сметка Борисов се задоволи и с оставката на областния директор.

Преди дни лидерът на ГЕРБ, че партията му не участва в "помията в Пазарджик" и каза: "Знаех, че по ромските махали ще е чудо. Корпоративният вот... Вие я помните Десислава (Десислава Тодорова, бивш депутат от ГЕРБ – бел.ред.). Тя беше депутат при нас. Е, тя е водач на "Новото начало". Тези, които ние ги пъдиме, отиват там (при Новото начало - бел.ред.). Коректно, честно, нали така?".

Десислава Тодорова депутат от ГЕРБ в 44-ото и 45-ото Народно събрание. На парламентарните избори през юни 2021 година тя първоначално беше сред кандидатите, но се отказа от участие и бе сменена от друг кандидат в партийната листа.

Преди 4 години Тодорова мотивира решението си да не е кандидат на ГЕРБ с това, че "години наред в лицето на областното и общинско ръководство на партията липсва диалог и активна работа". На местния вот през 2023 година тя бе кандидат за кмет и водач на листа на "Партия на зелените". В кметската надпревара събра едва 2.59% или 930 гласа. Това беше достатъчно, за да влезе в общиниския съвет, където беше до решението на ВАС, довело до новите избори за общински съветници, на които Тодорова вече водеше листата на ДПС.