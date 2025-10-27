 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Преди срещата Си Цзинпин - Тръмп: Китай призова за край на търговските войни

3 коментара
Си Цзинпин и Доналд Тръмп
Китайският министър на външните работи Ван И заяви, че се формира "мултиполярен“ свят, и призова да се "сложи край“ на търговските войни. Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп в Южна Корея, предаде Франс прес.
 
Президентите на Китай и САЩ трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея, за да се опитат да постигнат споразумение, което да сложи край на търговската им война между двете им страни.
 
По време на форум в Пекин днес Ван И призова да се "сложи край на политизирането на икономическите и търговските въпроси, на изкуственото фрагментиране на световните пазари и на прибягването до търговски войни и митнически битки“.
 
Това беше явна препратка към протекционистката офанзива на САЩ, коментира Франс прес, цитирана от БТА.
 
"Честото оттегляне от споразумения и отстъпване от ангажименти, придружено от ентусиазирано формиране на блокове и клики, изправи многостранния подход пред безпрецедентни предизвикателства“, добави Ван, без да назовава конкретни страни.
 
"Посоката на историята не може да бъде преобърната и в процес на поява е един многополюсен свят“, заяви дипломатът.

Ключови думи

Тръмп мита Си Цзинпин
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

3 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. т€еритория на Мики Маус
    #3

    САЩ рискуват да загубят глобалната търговска война, която сами започнаха
    Актуално
    27.10.2025
    Автор:
    Обективно
    САЩ рискуват да загубят глобалната търговска война, която сами започнаха
    Президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин през 2017 г., снимка: Белият дом
    Доналд Тръмп прекара първите осем месеца, откакто се завърна в Белия дом, преобръщайки глобалната търговска система, която САЩ защитаваха през последните 80 години. Той се стреми да използва като оръжие всеки инструмент на американското

  2. Poro
    #2

    Оранжевото Петно е НАПАСТ! санкции, ембарго и морска блокада от страна на ЕС, за Завладяната от Орангето и Ванс Кочина Америка. ако трябва - и военна операция по Детронирането на Сатрапа-Московски Агент в Белия Дом и корумпираната му Клика - заплаха за Цивилизования Свят!

  3. Ozzy Osbourne
    #1

    Най-умното, което може да направи Тръмп е да послуша Си.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни