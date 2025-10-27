Преди срещата Си Цзинпин - Тръмп: Китай призова за край на търговските войни

Китайският министър на външните работи Ван И заяви, че се формира "мултиполярен“ свят, и призова да се "сложи край“ на търговските войни. Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп в Южна Корея, предаде Франс прес.
Президентите на Китай и САЩ трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея, за да се опитат да постигнат споразумение, което да сложи край на търговската им война между двете им страни.
По време на форум в Пекин днес Ван И призова да се "сложи край на политизирането на икономическите и търговските въпроси, на изкуственото фрагментиране на световните пазари и на прибягването до търговски войни и митнически битки“.
Това беше явна препратка към протекционистката офанзива на САЩ, коментира Франс прес, цитирана от БТА.
"Честото оттегляне от споразумения и отстъпване от ангажименти, придружено от ентусиазирано формиране на блокове и клики, изправи многостранния подход пред безпрецедентни предизвикателства“, добави Ван, без да назовава конкретни страни.
"Посоката на историята не може да бъде преобърната и в процес на поява е един многополюсен свят“, заяви дипломатът.
САЩ рискуват да загубят глобалната търговска война, която сами започнаха
27.10.2025
САЩ рискуват да загубят глобалната търговска война, която сами започнаха
Президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин през 2017 г., снимка: Белият дом
Доналд Тръмп прекара първите осем месеца, откакто се завърна в Белия дом, преобръщайки глобалната търговска система, която САЩ защитаваха през последните 80 години. Той се стреми да използва като оръжие всеки инструмент на американското … влияние, поставяйки условия както на приятелите, така и на враговете си, в опит да „направи Америка отново велика“. Европейците също почувстваха тази принуда, след като бяха принудени да се съгласят на едностранна търговска сделка на фона на опасения от загуба на гаранции за сигурност.
Въпреки това през последните две седмици администрацията на Тръмп изведнъж се озова в отбранителна позиция. Съобщението на китайското правителство на 9 октомври, че въвежда нови мащабни ограничения върху износа на редкоземни елементи, предизвика паника във Вашингтон и европейските столици. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обвини Пекин, че е насочил „базука към веригите за доставки на свободния свят“. Америка осъзна, че е в опасност да загуби глобалната търговска война, която така безразсъдно започна.
Администрацията на Тръмп има основания да бъде разтревожена. Тези 17 елемента са жизненоважни за високотехнологичния сектор, използвани във всичко – от електрически превозни средства и вятърни турбини до дронове, ракети и изтребители. Те всъщност не са рядко срещани, но са трудни за извличане и рафиниране – сложен технологичен процес, в който Китай се наложи като доминиращ световен производител и износител.
Днес Пекин контролира 70% от световния добив и 90% от рафинирането на редкоземни елементи. Новите правила на Китай ще изискват от производителите по целия свят да получат разрешение за износ на стоки, които съдържат следи от китайски редкоземни елементи или са произведени с помощта на китайски процеси за добив. Това може да доведе до застой на западните високотехнологични индустрии, включително отбранителния сектор, в момент, когато европейците се стремят да се превъоръжат.
Истинска изненада е защо администрацията на Тръмп не предвиди това. Пекин не крие намерението си да изгради доминираща позиция в износа на редкоземни елементи и да ги използва като оръжие. Дън Сяопин за пръв път идентифицира тяхното стратегическо значение през 1992 г., когато каза: „Близкият Изток има петрол, Китай има редкоземни елементи“. През 2010 г. Китай ограничи износа за Япония заради териториален спор, което доведе японската автомобилна индустрия до застой.
Този ход трябваше да бъде сигнал за Запада, но мерки не бяха взети. Вместо това Китай продължи да консолидира господството си, осигурявайки глобални доставки на редкоземни елементи и други критични минерали в Африка и Латинска Америка. Стратегията от 2015 г. „Произведено в Китай 2025“ ясно посочва, че изграждането на самодостатъчност в редкоземните елементи е национална цел. През 2020 г. Си Дзинпин призова за „засилване на зависимостта на международните индустриални вериги за доставки от Китай“.
Ефективността на това „оръжие“ стана ясна по-рано тази година. Когато Тръмп обяви митата си за „Деня на независимостта“ на 2 април, само Китай отвърна. За 10 дни двете страни повишиха митата, с които се облагат една друга, със 125%. Тръмп беше този, който реагира пръв, след като Пекин спря износа на редкоземни елементи, принуждавайки западните производители на автомобили да спрат производството. Двете страни се споразумяха за примирие в очакване на усилията за договаряне на по-широка търговска сделка.
Пекин обяви, че последната ескалация идва в отговор на нарушаването на условията на това примирие. На 29 септември Вашингтон значително увеличи броя на китайските фирми в „списъка на юридическите лица“, като ги направи обект на американски експортен контрол. Една от последиците беше, че нидерландското правителство незабавно пое контрола над Nexperia, нидерландско-китайски производител на полупроводници, който иначе можеше да бъде обект на санкции на САЩ.
Според анализатори новите ограничения на Китай са преговорен трик преди планираната среща между Тръмп и Си на 30 октомври в Южна Корея. Въпреки заплахата да удари Китай със 100% допълнителни мита, ако ограниченията не бъдат премахнати, Тръмп изрази надежда за постигане на търговска сделка, докато министърът на финансите Бесен обсъди удължаване на настоящото примирие след изтичането му в средата на ноември.
Редкоземните елементи са силен лост за Китай в преговорите за сделка, като страната се стреми да разшири лидерството си в технологиите на бъдещето. Въпреки че Америка и други западни сили, включително Европейският съюз, се борят да намерят алтернативни доставки, ще минат години, преди да могат да избягат от зависимостта си. Единствената компания за добив на редкоземни елементи в САЩ, MP Materials, в момента може да произвежда само толкова редкоземни магнити за една година, колкото Китай произвежда за един ден.
Самият Тръмп призна, че налагането на 100-процентови мита „не е устойчиво“. Във време, когато инвеститорите са притеснени от влошаване на кредитното качество на пазарите на облигации и банковата система, икономиката на САЩ не може да си позволи нов пазарен срив.
Ако този спор обаче ескалира, това ще доведе до по-нататъшно разпадане на глобалната търговска система. Пълното оттегляне от страна на Китай изглежда малко вероятно. Въпреки това Пекин може да бави износа на редкоземни елементи, жизненоважни за западната отбранителна индустрия във време на нарастващо геополитическо напрежение. Америка и Западът може да платят висока цена за тази грешка.
Оранжевото Петно е НАПАСТ!
санкции, ембарго и морска блокада от страна на ЕС, за Завладяната от Орангето и Ванс Кочина Америка.
ако трябва - и военна операция по Детронирането на Сатрапа-Московски Агент в Белия Дом и корумпираната му Клика - заплаха за Цивилизования Свят!
Източник:Simon Nixon, Еkathimerini
Оранжевото Петно е НАПАСТ! санкции, ембарго и морска блокада от страна на ЕС, за Завладяната от Орангето и Ванс Кочина Америка. ако трябва - и военна операция по Детронирането на Сатрапа-Московски Агент в Белия Дом и корумпираната му Клика - заплаха за Цивилизования Свят!
Най-умното, което може да направи Тръмп е да послуша Си.