Предложение: Затвор за изхвърляне на боклук в незаконни сметища

Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на незаконни сметища да стане престъпление, което да се наказва с лишаване от свобода и с глоба. Това предлага правосъдният министър Георги Георгиев (ГЕРБ) с проект за промени в Наказателния кодекс.

Предложението гласи, че изхвърлянето на големи количества отпадъци извън регламентираните сметища, с което се създава опасност за живота и здравето на хората, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.

"Така се транспонира европейска директива, но най-вече се предлага решение на сериозен и актуален проблем, свързан със здравето на гражданите и опазването на околната среда“, коментира правосъдното министерство.

В момента изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места е само административно нарушение, което се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за фирми.

"Вчера (неделя) министър-председателят г-н Желязков обяви подготвените текстове на срещата с Националното сдружение на общините и те бяха приети с огромна подкрепа. Това е тема, по която съм работил и като общински съветник в София, и която е сериозен проблем за всички български общини“, коментира правосъдният министър Георги Георгиев.

Той обяснява, че промените в Наказателния кодекс реално представляват въвеждане на европейското право в българското законодателство.

В България има десетки хиляди незаконни сметища, а само на територията на Столичната община те са повече от 240.

Преди година разследване на Антикорупционния фонд разкри, че част от незаконните сметища в София са се образували с протекцията на конкретни служители от Столичния инспекторат. Още тогава кметът Васил Терзиев предаде на прокуратурата изнесените данни, но държавното обвинение не е обявило до какво е довело разследването.

Антикорупционният фонд дори публикува тайно записан разговор за схемата за използване на незаконните сметища с покровителството на предишни директори на Столичния инспекторат.

Цената, която трябва да плати един камион със земна маса или строителни материали, за да ги изхвърли на общинското сметище във „Враждебна“, е 150–160 лева. Масово строителни фирми предпочитат да платят на ръка суми от порядъка на 50–80 лева и да изхвърлят боклука си някъде другаде.

Най-големите активни сметища в момента са край столичния кв. „Младост“, точно на мястото, където трябваше да бъде новият „Източен парк“, както и до язовира край кв. "Суходол", който вече е започнал да се затлачва от боклуците.