Предполагаема руска намеса е довела до проблем със самолета на Урсула фон дер Лайен край Пловдив (обновена)

Предполагаема руска намеса, насочена към Урсула фон дер Лайен, е деактивирала GPS навигационните услуги на българско летище и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти, съобщи британският в. "Файненшъл таймс".

Случаят е станал край Пловдив в неделя, като бе потвърден от Европейската комисия и българското правителство. В позицията си Министерският съвет не коментира евентуална руска намеса.

“Добре осъзнаваме, че заплахите и сплашването са редовен компонент от враждебните действия на Русия. Това допълнително ще засили непоклатимия ни ангажимент да увеличим отбранителните си способности и подкрепата си за Украйна. Този инцидент подчертава неотложността на настоящото пътуване на президента до държавите членки на първа линия, където лично стана свидетел на ежедневните заплахи от Русия и нейните проксита. ЕС ще продължи да инвестира в отбраната на Европа”, посочиха от ЕК пред БНТ.

Какво е станало?

От Министерския съвет обясниха, че "по време на полета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен до Пловдив е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета".

По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът.

От българското правителство допълват, че с цел осигуряване безопасността на полета от Ръководство въздушно движение (РВД) незабавно са предложили алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).

Освен това наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.

"Не се е наложило пренасочване на полета като по предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането е било предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен е изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия", посочват още от МС.

Руска намеса

По-рано "Файненшъл таймс" съобщи,че според трима служители инцидентът е третиран като "руска операция за намеса".

"GPS сигналът в целия район на летището изчезна", каза един от източниците. Самолетът кръжа близо час, преди пилотът да реши да го приземи ръчно, използвайки аналогови карти. Служителят описа прекъсването на сигнала като "неоспорима намеса".

По-късно Европейската комисия потвърди инцидента.

"Имаше заглушаване на GPS, но самолетът кацна безопасно в България“, каза говорител. "Получихме информация от българските власти, че те подозират, че това се дължи на явна намеса от страна на Русия".

Засега България не коментира oфициално на какво се дължи случилото се.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред FT, че "информацията е невярна“.

Прекъсването на GPS сигнала е свързано със заглушаване – практика, която пречи или изкривява сателитната навигация.

Първоначално използвана за предпазване на военните и разузнаването, сега подобна намеса все по-често се регистрира като инструмент за намеса.

Европейските правителства изразиха опасения, че нарастващото GPS заглушаване, свързано с Русия, може да причини сериозни авиационни рискове.

Подобни инциденти зачестиха в района на Балтийско море и над страните от Източна Европа, граничещи с Русия, като засегнаха не само самолетите, но и корабите и гражданските навигационни системи.

Проблемът е известен и в България, но засега няма данни българските власти да са предприели мерки.

Aтанасов: Руски хибриден саботаж