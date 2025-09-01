Предполагаема руска намеса е довела до проблем със самолета на Урсула фон дер Лайен край Пловдив (обновена)

Предполагаема руска намеса, насочена към Урсула фон дер Лайен, е деактивирала GPS навигационните услуги на българско летище и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти, съобщи британският в. "Файненшъл таймс".
Случаят е станал край Пловдив в неделя, като бе потвърден от Европейската комисия и българското правителство.
В позицията си Министерският съвет не коментира евентуална руска намеса.
“Добре осъзнаваме, че заплахите и сплашването са редовен компонент от враждебните действия на Русия. Това допълнително ще засили непоклатимия ни ангажимент да увеличим отбранителните си способности и подкрепата си за Украйна. Този инцидент подчертава неотложността на настоящото пътуване на президента до държавите членки на първа линия, където лично стана свидетел на ежедневните заплахи от Русия и нейните проксита. ЕС ще продължи да инвестира в отбраната на Европа”, посочиха от ЕК пред БНТ.
Какво е станало?
От Министерския съвет обясниха, че "по време на полета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен до Пловдив е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета".
По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът.
От българското правителство допълват, че с цел осигуряване безопасността на полета от Ръководство въздушно движение (РВД) незабавно са предложили алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).
Освен това наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.
"Не се е наложило пренасочване на полета като по предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането е било предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен е изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия", посочват още от МС.
Руска намеса
По-рано "Файненшъл таймс" съобщи,че според трима служители инцидентът е третиран като "руска операция за намеса".
"GPS сигналът в целия район на летището изчезна", каза един от източниците.
Самолетът кръжа близо час, преди пилотът да реши да го приземи ръчно, използвайки аналогови карти. Служителят описа прекъсването на сигнала като "неоспорима намеса".
По-късно Европейската комисия потвърди инцидента.
"Имаше заглушаване на GPS, но самолетът кацна безопасно в България“, каза говорител.
"Получихме информация от българските власти, че те подозират, че това се дължи на явна намеса от страна на Русия".
Засега България не коментира oфициално на какво се дължи случилото се.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред FT, че "информацията е невярна“.
Прекъсването на GPS сигнала е свързано със заглушаване – практика, която пречи или изкривява сателитната навигация.
Първоначално използвана за предпазване на военните и разузнаването, сега подобна намеса все по-често се регистрира като инструмент за намеса.
Европейските правителства изразиха опасения, че нарастващото GPS заглушаване, свързано с Русия, може да причини сериозни авиационни рискове.
Подобни инциденти зачестиха в района на Балтийско море и над страните от Източна Европа, граничещи с Русия, като засегнаха не само самолетите, но и корабите и гражданските навигационни системи.
Проблемът е известен и в България, но засега няма данни българските власти да са предприели мерки.
Aтанасов: Руски хибриден саботаж
Лидерът на ДСБ и бивш шеф на контраразузнаването Атанас Атанасов призова за незабавно отстраняване
на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев и за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС заради “руския хибриден саботаж срещу самолета на Урсула фон дер Лайен“.
Контраразузнаването в момента се ръководи от Деньо Денев, който е изпълняващ функциите до назначаване на редовно ръководство.
Преди два дни президентът Румен Радев даде заявка в събота, че няма да одобрение предложения от правителството кандидат за шеф на ДАНС, защото бил човек на Делян Пеевски.
Докато децата на Пеко, Мако и Гиньо си пъхат мазните, комунистически муцуни навсякъде, където има келепир
В 2 последователни дни са разби Ф16Ц в Полша и Ф35 в сащ. И тези същите пак се оплакват - ха ха ха! Най-некадърната и зловредна европейска комисия в цялата история.
В твоята тиквена кора няма нито молекула сиво вещество. Только фъшкии. Направи ги от 16 на 17 , за да станат 17 мига от рашистката фъшня.
Естествено, че Русия е виновна (какъв логичен отговор за всички простотии в България). Я ми отговорете като какъв Б.Борисов се ИЗТАПАНИ да среща председателя на ЕС? Той цар ли е? Защо до него не се наредиха хората от НЕГОВИЯ РАНГ - Костадинов, Пеевски, оня от МЕЧ, Борсука от БСП и останалите шефове на партии. Да ви отговоря, защото друг СМИСЛЕН отговор няма: ГЕРБ и ББ са създадени от шпионската фондация на Германия Конрад Аденауер. Той е същата рожба като клоуна на Украйна Зеленски, създаден и изтипосан на поста от шпионската организация на Великобритания - МИ6. Това е "демократичната" рожба на залязващата затова Европа.
Докога начело на българските служби ще стои червена селения с имена като Деньо, Гиньо, Сульо и Пульо ?
но и това осписнаие може би е неточно, психопатите може и да са много образовани/ а основната характеристика в случая е дефицита на сиво вещество, значи по-просто казано е просто малоумници или лумпени ползвайки терминолгията на Карл Маркс/ На немски лумпен значи парцал / Но пак може да греша, известно е че мозъците на патологичните лъжци имат 14% по-малко сиво вещество/ значи просто са лъжци и лицемери/
Ся, от българските или от американските службари си, че можеш така бързо да са едитваш, поми@р?
Време е да се помисли за случайна ракета по самальота на Путлер.
бърка ви кухите кратуни, в това ви бурка, урсула/ а измет се отнася до морално деградирали хора , ако изобщо някога преди това са имали цялостна функционираща морална система/ може би измет не е точното опсиание/ може би по-правилното е психопати/
При тебе предполагам намеса на украинци