Председателката на ВКС към Сарафов: Недопустимо е прокуратурата да насъсква обществото срещу съда

Захарова определя позицията на прокуратурата като "непремерена и засягаща престижа на съдебната власт", а противопоставянето на съдиите и правата на гражданите, пострадали от престъпления - "неморално".
Председателката на Върховния касационен съд вижда в позицията на прокуратурата "опасни внушения за неясни политически обвързаности на ръководството на съда и негово нелегитимно участие при решаване на делата".
Според Галина Захарова, когато обективността на съдийската дейност безпочвено се поставя под съмнение, преследваният резултат е да се дискредитира независимостта на съда, а обругаването тъкмо на Върховната съдебна инстанция е ясен знак за мащабен натиск върху всички съдии.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
За протокола : Двама съдии точно от ВКС - Паунова и Траянов започнаха да насъскват обществото срещу Прокуратурата . И дебилните пепета веднага се включиха с искане да бъде арестуван Главния прокурор . Така че Захарова да не се прави на интересна .
Занимават ни с махленски разправии между безделници, време да мине и евро да кацне. Чак зеленчука във веригите е на поносима цена и качество, да не повярва човек. Ще видим догодина къде зимуват раците.
Я пак пробвай да дефинираш политическите цели, че досега споменаваш нещо като за хотелски персонал.
Леле, какво съвпадение, тъкмо Мунчо ще има основание да даде на блатната тьотка българско гражданство
Точно така.Но да ви уведомя под секрет - скоро КС ще отсъди в полза на Сарафов, защото там мунчо има само 4 от 12, и тия лумпени само ще вият злобно.Ще арестуват на Кокорчо пеньоара.
Забелязахте ли, че тази лелка има същата фамилия като говорителката на фюрера путлер маша захарова?Двете май са еднояйчни близначки.
Не Щассст НИИИ КООО административният съд работи само върху аддминистративно право. Тук въобще няма административен казус. Вземай си дрешките и в Москва при твоите.
За протокола : Двама съдии точно от ВКС - Паунова и Траянов започнаха да насъскват обществото срещу Прокуратурата . И дебилните пепета веднага се включиха с искане да бъде арестуван Главния прокурор . Така че Захарова да не се прави на интересна .
Сарафов трябва да влезе в затвора! Достатъчно престъпления направи!
Мунчо евтиния пропагандатор на Сарафа ;)
Ако някой не е разбрал "политическите цели" на ВКС от декларацията на прокуратурата, те са - обслужване на мунчо и неговите пудели.
Занимават ни с махленски разправии между безделници, време да мине и евро да кацне. Чак зеленчука във веригите е на поносима цена и качество, да не повярва човек. Ще видим догодина къде зимуват раците.