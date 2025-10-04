 Прескочи към основното съдържание
Председателката на ВКС към Сарафов: Недопустимо е прокуратурата да насъсква обществото срещу съда

11 коментара
Галина Захарова, сн. БГНЕС
В правова държава е немислимо висши представители на прокуратурата да насъскват обществото срещу съда. Това се посочва в позиция на председателката на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова.
 
Реакцията ѝ идва след като прокуратурата обяви, че ръководството на Върховния касационен съд (ВКС) преследва "единствено политически цели"  с разпореждането, че Борислав Сарафов  не може да бъде шеф на държавното обвинение след 21 юли.
 
Захарова определя позицията на прокуратурата като "непремерена и засягаща престижа на съдебната власт", а противопоставянето на съдиите и правата на гражданите, пострадали от престъпления -  "неморално".
 

Председателката на Върховния касационен съд вижда в позицията на прокуратурата "опасни внушения за неясни политически обвързаности на ръководството на съда  и негово нелегитимно участие при решаване на делата".  
 
Според Галина Захарова, когато обективността на съдийската дейност безпочвено се поставя под съмнение, преследваният резултат е да се дискредитира независимостта на съда,  а обругаването тъкмо на Върховната съдебна инстанция е ясен знак за мащабен натиск върху всички съдии.
 
По-рано тази седмица "Продължаваме промяната – Демократична България" сезира специалния прокурор Даниела Талева и Софийската градска прокуратура със сигнал срещу Борислав Сарафов и призовава за неговия арест.
 
ПП-ДБ настоява, че престоят на Сарафов на позицията дава основание за повдигане на обвинение за превишаване на власт, незаконно облагодателстване и престъпления срещу правосъдието.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

11 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. ASSHOW
    #11
    Отговор на коментар #3

    Я пак пробвай да дефинираш политическите цели, че досега споменаваш нещо като за хотелски персонал.

  2. ASSHOW
    #10
    Отговор на коментар #8

    Леле, какво съвпадение, тъкмо Мунчо ще има основание да даде на блатната тьотка българско гражданство

  3. F18
    #9
    Отговор на коментар #6

    Точно така.Но да ви уведомя под секрет - скоро КС ще отсъди в полза на Сарафов, защото там мунчо има само 4 от 12, и тия лумпени само ще вият злобно.Ще арестуват на Кокорчо пеньоара.

  4. F18
    #8

    Забелязахте ли, че тази лелка има същата фамилия като говорителката на фюрера путлер маша захарова?Двете май са еднояйчни близначки.

  5. Plamen_f
    #7
    Отговор на коментар #1

    Не Щассст НИИИ КООО административният съд работи само върху аддминистративно право. Тук въобще няма административен казус. Вземай си дрешките и в Москва при твоите.

  6. ефрейтора
    #6

    За протокола : Двама съдии точно от ВКС - Паунова и Траянов започнаха да насъскват обществото срещу Прокуратурата . И дебилните пепета веднага се включиха с искане да бъде арестуван Главния прокурор . Така че Захарова да не се прави на интересна .

  7. Леонардо
    #5

    Сарафов трябва да влезе в затвора! Достатъчно престъпления направи!

  8. ASSHOW
    #4
    Отговор на коментар #1

    Мунчо евтиния пропагандатор на Сарафа ;)

  9. мунчо в затвора!
    #3

    Ако някой не е разбрал "политическите цели" на ВКС от декларацията на прокуратурата, те са - обслужване на мунчо и неговите пудели.

  10. dabedabe
    #2

    Занимават ни с махленски разправии между безделници, време да мине и евро да кацне. Чак зеленчука във веригите е на поносима цена и качество, да не повярва човек. Ще видим догодина къде зимуват раците.

