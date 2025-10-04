Председателката на ВКС към Сарафов: Недопустимо е прокуратурата да насъсква обществото срещу съда

В правова държава е немислимо висши представители на прокуратурата да насъскват обществото срещу съда. Това се посочва в позиция на председателката на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова.

Захарова определя позицията на прокуратурата като "непремерена и засягаща престижа на съдебната власт", а противопоставянето на съдиите и правата на гражданите, пострадали от престъпления - "неморално".

Председателката на Върховния касационен съд вижда в позицията на прокуратурата "опасни внушения за неясни политически обвързаности на ръководството на съда и негово нелегитимно участие при решаване на делата".

Според Галина Захарова, когато обективността на съдийската дейност безпочвено се поставя под съмнение, преследваният резултат е да се дискредитира независимостта на съда, а обругаването тъкмо на Върховната съдебна инстанция е ясен знак за мащабен натиск върху всички съдии.

