Председателят на ЕЦБ показа българските евростотинки

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети. Те са с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, но ще казват стотинки
В профила си във Фейсбук Лагард написа, че появата и дизайнът на евромонетите са "вълнуващи новини" за еврозоната.
"Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента. Въпреки че ще трябва да изчакаме още малко, преди да видим тези монети в обращение, тези снимки дават поглед към красивите национални символи на евромонетите, избрани от Българската народна банка", пише Лагард.
"Дизайнът на евромонетите запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", казва председателят на ЕЦБ.
