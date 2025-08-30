Председателят на ЕЦБ показа българските евростотинки

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети. Те са с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, но ще казват стотинки

В профила си във Фейсбук Лагард написа, че появата и дизайнът на евромонетите са "вълнуващи новини" за еврозоната.

"Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента. Въпреки че ще трябва да изчакаме още малко, преди да видим тези монети в обращение, тези снимки дават поглед към красивите национални символи на евромонетите, избрани от Българската народна банка", пише Лагард.

"Дизайнът на евромонетите запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", казва председателят на ЕЦБ.