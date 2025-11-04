Председателят на Военния комитет на НАТО: Путин претърпя стратегическо поражение в Украйна

Руският президент Владимир Путин не успя да постигне целите си в Украйна, освен това войната се превърна в негов стратегически провал, заяви адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, в интервю за Би Би Си.

Той припомни, че нахлуването в Украйна през 2022 г. доведе до разширяване на Северноатлантическия алианс: Финландия, която споделя 1300-километрова сухопътна граница с Русия, и Швеция, която има достъп до Балтийско море, се присъединиха към блока. А обявявайки началото на "специалната операция", Путин беше заявил, че няма да позволи на "военната машина на НАТО" да се приближи до границите на Русия.

Надеждите на Кремъл за отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски също не се сбъднаха, отбеляза Каво Драгоне. Според него Путин вече няма да може да поеме контрола над страната.

"Няма да получат приятелско или марионетно правителство като в Беларус", подчерта адмиралът.

В същото време европейските страни се "събудиха" и започнаха да подхождат по-отговорно към собствената си отбрана, решавайки да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП. Нещо повече, те продължават да въоръжават Украйна, която Кремъл възнамеряваше да "демилитаризира".

Според Каво Драгоне, всичко това сочи към "стратегическо поражение" за разпалилия войната Путин, въпреки "бавните и незначителни успехи" на Русия на фронта, които се постигат с цената на големи загуби.

Адмиралът заяви още, че от оперативна гледна точка войната е стигнала в задънена улица и "е време да се седне на масата за преговори, защото това е напразна загуба на животи". Каво Драгоне добави, че НАТО "ще стои" с Украйна, докато не се постигне траен мир.

Говорейки за рисковете от бъдещи атаки от Русия, адмиралът предположи, че ако такава се случи, най-вероятно тя ще бъде в балтийските държави: Естония, Латвия или Литва. В този случай ще бъде задействан член 5 от Устава на НАТО, който предвижда колективна отбрана, отбеляза той. На въпроса дали това включва участието на САЩ Драгоне отговори утвърдително: "те са поели този ангажимент и са подчертали, че остават привързани към него".

Според адмирала противовъздушната отбрана в момента е приоритет за НАТО, а последните инциденти с руски дронове, проникнали в Полша и Румъния, са накарали алианса да я засили.

Коментирайки изявленията на Путин за "успешните" тестове на ядрени системи с голям обсег – крилатата ракета „Буревестник“ и торпедото "Посейдон", Каво Драгоне отбеляза, че НАТО не се страхува от тази заплаха. "Готови сме да защитим всичките 32 наши държави и техните един милиард жители. Ние сме ядрен съюз", подчерта той.