"Предупредени сте": Израел пусна листовки с призиви към жители на Газа да се евакуират

Израелските военни пуснаха листовки, призоваващи жителите в западните райони на Газа да се евакуират. Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи в събота за непрекъснати въздушни удари. "Израелската армия действа с много интензивна сила във вашия район и е решена да разруши и победи "Хамас", се казва в листовката, чийто текст цитира БГНЕС.

"За ваша безопасност, евакуирайте се незабавно през улица Ал-Рашид на юг от Уади Газа. Предупредени сте", се казва още в съобщението.

Израелските военни заявиха, че през последните няколко седмици над 250 000 души са напуснали град Газа и са се преместили в други части на територията, откакто са засилили нападенията си срещу най-големия градски център на Газа. Това разкри говорителят на армията полковник Авичай Адраее в социалната мрежа "Екс" (X).

ООН изчислява, че около 1 млн. палестинци живеят в и около град Газа. Ограниченията за медиите в Газа и трудностите при достъпа до много райони означават, че AФП не е в състояние независимо да провери подробности, предоставени от военните, или данните за жертвите, съобщени от агенцията за гражданска защита на палестинската територия.

Израел е подложен на нарастващ международен натиск да спре офанзивата си, но заявява, че е решен да разбие "Хамас" в това, което описва като една от последните крепости на групировката. През последните седмици военните са атакували предимно високи сгради, заявявайки, че те се използват от бойци на "Хамас". Организацията на обединените нации и членове на международната общност се опасяват, че нападението на военните ще влоши и без това тежката хуманитарна ситуация в град Газа, където ООН вече обяви глад.

Според агенцията за гражданска защита, израелските удари вече са убили петима души в събота. Според данните на агенцията в петък броят на жертвите е най-малко 50.

"Всяка нощ си лягаме, без да знаем дали ще се събудим живи. Бомбардировките около нас никога не спират... Останахме си вкъщи, защото няма къде другаде да отидем... Това не е живот. Смъртта би била по-лесна от това", казва Ум Анас ал-Ашкар - жител на град Газа пред AФП.