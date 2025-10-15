“Преформатиране“ в НЗОК. Управителят оряза правомощията на подуправителя

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Стефановски на практика е оставил подуправителя Момчил Мавров без правомощия като е отменил заповедта, с която му е делегирал ресори. Това силно ограничава възможностите на Мавров да участва в оперативното управление на НЗОК. Преди това правомощията на Мавров бяха доста широки и в много отношения дублираха тези на управителя. От Здравната каса отказаха да коментират причините за тази ситуация, подхранвайки спекулациите за разрив и политическо противоборство в управлението на здравния фонд, който разпределя 9.5 млрд. лева.

“Преформатирането“ в НЗОК идва на фона на политическия трус в управляващата коалиция след гневната тирада на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по адрес на коалиционните партньори. Парадоксалното в случая е, че както управителят Петко Стефановски, така и подуправителят Момчил Мавров са кандидатури на ГЕРБ.

Мавров е в управлението на НЗОК от по-отдавна: от ноември 2023 г. и дори беше временен управител на НЗОК след противоконституционното отстраняване на бившия управител Станимир Михайлов.

Мавров, срещу когото имаше уличаващ доклад от ДАНС, че е замесен в лобизъм за частни болници, беше подкрепен за подуправител от ГЕРБ, ДПС и пасивната подкрепа на "Възраждане". Изборът му стана повод за скандал в пленарната зала между лидера на ПП Кирил Петков и Делян Пеевски, който тогава подкрепи кандидатурата на Мавров.

Мавров обаче беше силна фигура в здравеопазването и при служебните правителства на президента Румен Радев. Мавров беше началник на кабинета на служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев през 2022/2023 г. и като представител на здравното министерство оглавяваше Надзорния съвет на НЗОК.

След идването на новия управител на НЗОК Петко Стефановски през март тази година Мавров отговаряше за администрацията на Централното управление на НЗОК, за работата на дирекциите, отговарящи за медицинските и денталните дейности, лекарствата, медицинските изделия, бюджета и лечението в чужбина.

Под негов контрол бяха и плащанията на РЗОК към договорните партньори и трансферите от здравното министерство към фонда.

Под предлог, че НЗОК поема все повече и повече дейности, управляващото мнозинство в парламента реши да бъде създаден и поста на втори подуправител. Неофициално новата длъжност обаче цели поделянето на институцията между повече участници в коалиционното управление. Очакваше се вторият подуправител да е от квотата на БСП. Изборът на втори подуправител обаче се бави в Народното събрание.

Ето защо е и малко вероятен сценарият заповедта, с която Стефановски отменя правомощията на Мавров да е свързана с бъдещото преразпределяне на ресори между двамата подуправители. Такова преразпределение неминуемо ще се наложи, но чак когато има избран втори подуправител.

Мавров остава на поста, тъй като той може да бъде освободен само с решение на Народното събрание, както е и избран, но не е ясно какви функции ще може изпълнява.

Новината за случващото се в НЗОК получи и политически отзвук.

Лидерът на “Продължаваме промяната“ Асен Василев видя в отнетите правомощия на Мавров “борба за порциите в държавата между различни групи и групички“.

"Виждаме борба за порциите в държавата от различни групи и групички. Както каза Бойко Борисов вчера - всичко е дал на концесия и различните кръгове са се хванали за гушата. Не може България да става заложник на тези борби", посочи Василев.

Сега цялата оперативна работа ляга на плещите на управителя и то в изключително натоварен момент, когато предстои да се приема бюджета за 2026 година.