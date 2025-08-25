 Прескочи към основното съдържание
Преговорите между Иран и европейските сили ще се подновят в Женева

Ядрена програма на Иран, илюстративна снимка, ЕПА/БГНЕС
Иран ще възобнови утре преговорите в Женева за ядрената си програма с Франция, Германия и Великобритания - три държави, които са членки на споразумението от 2015 г. за регулиране на ядрените дейности на Техеран, които заплашват да възстановят санкциите, предаде Франс прес, като цитира иранската държавна телевизия.
 
"Този нов кръг от преговори", след предишния, проведен през юли в Истанбул, Турция, ще се проведе "на ниво заместник-министри на външните работи в Женева", съобщава държавната телевизия. Иран ще бъде представляван от Маджид Тахт-Раванчи, според агенция Тасним.
 
Досега мястото на тези нови преговори не беше уточнено.
 
Франция, Великборитания, Германия, Китай, Русия и САЩ, постигнаха през 2015 г. споразумение с Иран, което предвиждаше значителни ограничения на ядрената му програма в замяна на постепенно отменяне на санкциите на ООН. Договорът се провали, след като Вашингтон реши да се оттегли едностранно от договора през 2018 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп. В отговор на това Техеран се освободи от някои от поетите ангажименти, по-специално по отношение на обогатяването на уран.
 
Франция, Великобритания и Германия заплашват да възстановят санкциите на ООН срещу Иран, ако до края на август не бъде намерено решение чрез преговори. Иран оспорва правото на европейците да прибегнат до тази клауза, предвидена в споразумението от 2015 г., припомня АФП, цитирана от БТА.
 
 
 

Ключови думи

Иран Техеран ядрена програма
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

