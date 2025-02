Преговорите в Белия дом се провалиха, Тръмп обвинява Зеленски в "неуважение" към САЩ (видео)

Разговорите в Белия дом между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски за прекратяване на войната между Москва и Киев се провалиха, след като президентът на САЩ заяви, че украинският му колега е „проявил неуважение“ към Америка.

До драматичния и преждевременен край на срещата на върха се стигна, след като двамата лидери влязоха в сблъсък още преди началото на официалната им среща. На практика Зеленски бе нападнат и от президента Доналд Тръмп и от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

В публикация в социалната мрежа The Truth след срещата Тръмп написа: "Установих, че президентът Зеленски не е готов за мир".

"Той прояви неуважение към Съединените американски щати в заветния им Овален кабинет. Той може да се върне, когато е готов за Мир", добави той.

"Днес в Белия дом проведохме много важна среща. Научихме много неща, които никога не биха могли да бъдат разбрани без разговор под такъв огън и натиск. Удивително е какво излиза наяве чрез емоциите и аз установих, че президентът Зеленски не е готов за мир, ако в него участва Америка, защото смята, че нашето участие му дава голямо предимство в преговорите. Аз не искам предимство, искам МИР. Той не уважи Съединените американски щати в техния скъп Овален кабинет. Той може да се върне, когато е готов за Мир", гласи целият пост на Тръмп.

По време на по-ранна среща пред репортери в Овалния кабинет Тръмп каза на Зеленски: "Вие нямате картите при нас, започвате да имате проблеми още сега. Вие играете на хазарт с живота на милиони хора. Вие играете на хазарт с третата световна война."

Зеленски напусна Белия дом, прекъсвайки посещението си в официалната резиденция на американския президент, след като разговорите с Доналд Тръмп се провалиха. Украинският президент и антуражът му са били забелязани да напускат около 13.40 ч. местно време в петък, предаде Financial Times.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини украинския президент Володимир Зеленски, че "залага на трета световна война" по време на напрегната размяна на реплики на среща в Белия дом, посветена на прекратяването на войната в Украйна. До нея се стигна след като Зеленски каза пред Тръмп, че не може да се има доверие на обещанията за мир на руския президент Владимир Путин и отбеляза, че руският лидер в миналото многократно е нарушавал свои обещания. Тръмп контрира, че Путин не е нарушавал споразумения с него.

"Никак не показвате благодарност. Това не са хубави неща", каза Тръмп. "Така ще бъде много трудно да се прави бизнес."

Тръмп повиши глас по адрес на Зеленски и каза: "Нямате картите при нас, започвате да имате проблеми още сега. Вие играете на хазарт с живота на милиони хора. Вие играете на хазарт с третата световна война".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви: "Не мога да се съглася, че ще има нещо, което да се случи: "Смятате ли, че е уважително да дойдете в Овалния кабинет на Съединените американски щати и да атакувате администрацията, която се опитва да предотврати унищожаването на вашата страна?"

Ванс повдигна стари въпроси от предизборната кампания, като критикува Зеленски, че е отишъл на предизборно посещение при демократите в Пенсилвания и не е благодарил на САЩ.

"На вас ви липсват войници... после ни казвате, че не искате прекратяване на огъня", каза Тръмп.

Зеленски отговори - "Всеки има проблеми, дори и вие, но вие имате хубав океан и не го усещате сега, но ще го усетите в бъдеще."

В петък Тръмп заяви, че украинският президент "ще трябва да направи компромиси", като добави, че Киев "няма да се върне към бойните действия“, ако бъде сключено мирно споразумение, според първите медийни съобщения от срещата им.

Доналд Тръмп оказа натиск върху Володимир Зеленски да формализира сделката за редките метали и минералите между САЩ и Украйна.

"Или ще сключите сделка, или ние изчезваме. И ако сме навън, вие ще се борите. Не мисля, че ще бъде красиво", каза американският президент на Зеленски.

"След като подпишем тази сделка, вие сте в много по-добра позиция, но не се държите изцяло благодарни. И това не е хубаво нещо. Ще бъда честен. Това не е хубаво нещо", каза Тръмп.

Той каза, че споразумението за полезните изкопаеми ще бъде подписано на пресконференция по-късно, като добавя, че го смята за "много справедлива сделка" и възнамерява да използва редкоземните материали, за да ги "използва за всичко, което правим, включително за изкуствен интелект и военни оръжия". Предвижда се да се създаде съвместен американско-украински "инвестиционен фонд", който ще получава 50% от всички приходи от "бъдещото осребряване" на природните ресурси, собственост на Киев.

В текста липсват изрични американски гаранции за сигурност, които Зеленски искаше, но Тръмп заяви, че присъствието на американски работници и икономически интереси в Украйна ще бъде достатъчен възпиращ фактор за евентуална руска агресия.

‼️A heated back and forth between @ZelenskyyUa , @POTUS , and @VP now in the Oval. pic.twitter.com/j1YCy4Jm3K

Президентът на САЩ също така казва, че макар Украйна да трябва да направи компромиси, това е само защото "не можете да правите никакви сделки без компромиси", но те "няма да са толкова големи, колкото някои хора си мислят, че ще трябва да направите".

В началото на срещата Тръмп заяви, че е "в средата" на Русия и Украйна, докато посрещаше украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом за разговори за прекратяване на конфликта. Той уточни, че е в тази позиция "както за Украйна, така и за Русия". Тръмп заяви, че украинският президент "ще трябва да направи компромиси", като добави, че Киев "няма да се върне към бойните действия", ако бъде сключено мирно споразумение, според първите медийни съобщения от срещата им.

Любопитен детайл е, че според агенция "Ройтерс" Белият дом е допуснал репортер на руската ТАСС, но не е допуснал "Ройтерс" и АП. Това съобщи в мрежата X кореспондентът на "Ройтерс" в Белия дом.

Can confirm White House is letting in a reporter from Russian state news agency TASS to cover the bilat between Trump and Zelenskiy. Reuters and AP were excluded. https://t.co/q8GP7edoFE