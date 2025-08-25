Преместиха пометеното от АТВ дете за лечение в “Пирогов“

Медицински хеликоптер транспортира за лечение в София четиригодишния Мартин, който беше блъснат от АТВ в “Слънчев бряг“ заедно с майка си на 14 август. Детето беше превозено в понеделник следобед от Университетската болница в Бургас, където се лекува до момента, до детската реанимация на “Пирогов“.
Хеликоптерът с малкия пациент кацна на площадката на болница "Света Екатерина" в столицата около 14:30 ч., където бе поето от екип на Центъра за спешна медицинска помощ и транспортирано с линейка до "Пирогов".
Преместването е по преценка на лекуващия екип и на националния консултант по анестезиология професор Николай Младенов, който беше ангажиран със случая.
11 дни след инцидента четиригодишното дете е в критично състояние, а майка му Христина е в мозъчна смърт и лекарите обясниха, че състоянието ѝ е необратимо.
На място в бургаската болница проф. Младенов е преценил, че състоянието на Мартин позволява детето да бъде транспортирано, но е предупредил близките да се подготвят за дълга битка, защото има множество тежки травми. Момченцето остава в кома, а опитите да го събудят са неуспешни.
Мартин и майка му бяха пометени от 18-годишния Никола Бургазлиев, който първоначално беше пуснат от съда в Несебър под домашен арест, но в последствие окръжният съд в Бургас го върна в арестa.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Планомерен либерален хаос! Видими резИлтати! Навсякъде и във всичко!
Няма как полицията и прокуратурата да почнат сериозна работа, след като защитават единствено престъпниците. Когато обикновените хора са убивани, полицията и прокурватурата си бъркат в носа, пърдят приспивно и се правят на глухи и слепи за истината! Има един великолепен филм от 1996 г. - "A Time to Kill" - всеки от нас трябва да го гледа или да си го припомни...
Пълно е по улиците на големите градове с подобни на този нагли глутници от 15-19 годишни говеда. Явно продукт на прости родители, социални медии и пандемия. Трябва да започне наистина сериозна работа и от полиция и от прокуратура, защото ситуацията адски заприличва на 90-те, но с още по-нагли и безнаказани престъпници.