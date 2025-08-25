Преместиха пометеното от АТВ дете за лечение в “Пирогов“

Медицински хеликоптер транспортира за лечение в София четиригодишния Мартин, който беше блъснат от АТВ в “Слънчев бряг“ заедно с майка си на 14 август. Детето беше превозено в понеделник следобед от Университетската болница в Бургас, където се лекува до момента, до детската реанимация на “Пирогов“.

Хеликоптерът с малкия пациент кацна на площадката на болница "Света Екатерина" в столицата около 14:30 ч., където бе поето от екип на Центъра за спешна медицинска помощ и транспортирано с линейка до "Пирогов".

Преместването е по преценка на лекуващия екип и на националния консултант по анестезиология професор Николай Младенов, който беше ангажиран със случая.

11 дни след инцидента четиригодишното дете е в критично състояние, а майка му Христина е в мозъчна смърт и лекарите обясниха, че състоянието ѝ е необратимо.

На място в бургаската болница проф. Младенов е преценил, че състоянието на Мартин позволява детето да бъде транспортирано, но е предупредил близките да се подготвят за дълга битка, защото има множество тежки травми. Момченцето остава в кома, а опитите да го събудят са неуспешни.

Мартин и майка му бяха пометени от 18-годишния Никола Бургазлиев, който първоначално беше пуснат от съда в Несебър под домашен арест, но в последствие окръжният съд в Бургас го върна в арестa.