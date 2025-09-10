Премиерът бе спасен от изслушване в парламента за побоя в Русе

Управляващата коалиция отхвърли искането на “Продължаваме промяната – Демократична България“ за изслушване на премиера Росен Желязков по случая с пребития полицейски шеф в Русе.
Случаят в Русе, след който шефът на областната дирекция на полицията е в болница, а в ареста са няколко младежи, няма да бъде разглеждан от депутатите в пленарна зала в четвъртък.
Изслушването бе предложено за включване в дневния ред от лидера на ДСБ Атанас Атанасов (ПП-ДБ). Предложението бе отхвърлено със 109 гласа на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало и ИТН.
Любопитен бе вотът на депутатите от БСП. От партията гласуваха само двама депутати - един депутат гласува против изслушването, а другият го подкрепи.
“За“ изслушването гласуваха ПП-ДБ, АПС на Ахмед Доган, МЕЧ и “Величие“.
Атанас Атанасов поиска изслушването, защото официалните версии на институциите си противоречат. МВР първоначално определи случая като “битов инцидент“, докато прокуратурата говори за “тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган“.
"Да, България" (част от ПП-ДБ) поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов, а в четвъртък вечер в София е организиран протест срещу него. "Възраждане" отказа да подкрепи изслушването на Желязков.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
На следващите избори мислете и гласувайте защото ще бият вас,децата ви, родителите ви и за всичко, пак вие/ние ще сме виновни
Забелязахте ли как прокситата на Гроб от Израждане се снишиха по въпроса ? Което ясно показва на чия хранилка са и на кого служат като агент - провокатори и фалшива опозиция.
Спасете го да не се мъчи ,боклуци с боклуци :/
Браво бе, ГЕРБ, сега кой ще ни каже кои от взаимноизключващите се версии на полицията са верни. Къде ни завряхте правото да сме информирани?
Атанасов, цитиран от БНР:"Не може да се гради доверие към институциите с лъжи и с прикриване на информацията" -напротив, може! 36 години така градите "доверие", частна собственост, пазарна икономика, многопартийни избори, приватизация, "отваряне" на досиета, членство в ес, нато, шенген, евро зона, всяко действие на управляващите! Затова и "доверието" е такова. Не от днес, не от вчера! А с политиканстване и раздухване и емоционално представяне на проблемите, допълнително рушите и малкото остатъчно доверие. Доверие, поради незнание!