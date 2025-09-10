Премиерът бе спасен от изслушване в парламента за побоя в Русе

Управляващата коалиция отхвърли искането на “Продължаваме промяната – Демократична България“ за изслушване на премиера Росен Желязков по случая с пребития полицейски шеф в Русе.

Случаят в Русе, след който шефът на областната дирекция на полицията е в болница, а в ареста са няколко младежи, няма да бъде разглеждан от депутатите в пленарна зала в четвъртък.

Изслушването бе предложено за включване в дневния ред от лидера на ДСБ Атанас Атанасов (ПП-ДБ). Предложението бе отхвърлено със 109 гласа на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало и ИТН.

Любопитен бе вотът на депутатите от БСП. От партията гласуваха само двама депутати - един депутат гласува против изслушването, а другият го подкрепи.

“За“ изслушването гласуваха ПП-ДБ, АПС на Ахмед Доган, МЕЧ и “Величие“.

Атанас Атанасов поиска изслушването, защото официалните версии на институциите си противоречат. МВР първоначално определи случая като “битов инцидент“, докато прокуратурата говори за “тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган“.

"Да, България" (част от ПП-ДБ) поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов, а в четвъртък вечер в София е организиран протест срещу него. "Възраждане" отказа да подкрепи изслушването на Желязков.