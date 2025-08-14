Премиерът на Албания Еди Рама брутално и с полиция спря ТВ канала News24 (снимки)

Премиерът на Албания Еди Рама брутално спря излъчването на телевизионния канал News24, а 230 журналисти и медийни работници останаха на улицата. Това е поредната атака срещу свободата на словото и удар срещу демокрацията в страната, предаде БГНЕС.
През уикенда информационният канал News24 беше принуден да преустанови излъчването си след полицейска акция, която бе разпоредена лично от Еди Рама. Помещенията на Focus Media Group, в които се намират редакциите на News24, BalkanWeb, Panorama и Gazeta Shqiptare, бяха обградени призори, а електрозахранването беше прекъснато.
Сградите помещаваха няколко албански медии. Снимка: News24
Журналистите нямаха право да отиват на работните си места. Излъчването беше напълно спряно в 7:36 ч. на 9 август. Частично бе възстановено само през YouTube.
Властите се позовават на съдебно решение по спор за собственост на комплекса, където е разположена медийната група. Сградите и теренът са били част от държавно комунистическо предприятие за трактори, което сега трябва да се превърне в завод за военно оборудване. Изненадващата полицейска акция обаче не обяснява какво налага толкова внезапното затваряне на телевизията, което предизвика огромна тревога сред защитниците на свободата на словото в Албания.
Снимка: News24
Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша определи операцията като "примитивен акт на политическо отмъщение", целящ да заглуши "една от последните независими медии в страната".
News 24 е третият канал след Agon Channel и Ora News, който е затворен при режима на Еди Рама.
Регионалната новинарска мрежа SafeJournalists осъди "това сериозно нарушение". Според мрежата "всяка намеса в медиите трябва да се основава на ясна правна основа, да преследва легитимна цел и да използва най-малко ограничителните средства". Властите трябваше да представят заповедта, да определят нейния обхват, да защитят оборудването и да гарантират безопасен достъп на персонала.
Протест в защита на свободата на словото, Снимка: News24
За Блеряна Бино, директор на Центъра SCiDEV и представител на SafeJournalists, същността на проблема надхвърля политическите напрежения. "Не става въпрос да се съди редакционната линия, а да се провери дали властта се упражнява законно и с въздържаност. " "Затварянето на News24 без съдебно решение създава тревожен прецедент, който поражда основателни опасения за възможно произволно упражняване на институционална власт, заобикалящо законните процедури. Когато липсват законност, прозрачност и пропорционалност, свободата на медиите, върховенството на закона и общественият интерес са застрашени," се казва в информацията на Balkan Insight.
Властите свалят табелата на телевизията от фасадата на бъдещия военен завод. Снимка: News24
Делегацията на Европейския съюз в Тирана съобщи, че следи отблизо ситуацията с групата Focus Media. "Разногласията между всички заинтересовани страни трябва да бъдат разрешени в съответствие със закона и правните процедури. В този контекст е важно всяко предприето действие да не нарушава свободата на журналистите да упражняват правото си да разпространяват информация и да запазват поверителността на източниците си. Това са съществени аспекти на свободата и плурализма на медиите, които са от основно значение за спазването на правовата държава".
Около 230 журналисти и служители на Focus Media Group вече нямат достъп до офисите си, а заплатите и социалните им осигуровки се забавят.
Случаят с News24 поставя под светлината на прожекторите една тревожна тенденция в Албания: използването на институционалната власт за заобикаляне на редовните процедури, което отслабва върховенството на закона. Защитниците на свободата на печата подчертават, че проблемът не е в мнението, което може да се има за дадена редакция, а в способността на институциите да действат прозрачно и в съответствие с правилата.
В Албания се забелязва концентрация на собствеността, икономическа зависимост и нарастваща самоцензура и по този начин пресата се превръща в обикновен проводник на пропаганда.
На Балканите опозицията и особено медиите на Сорос много нагло лъжат, изопачават истината и скриват неудобните за тях факти. Правят от мухата слон, от слона-муха! Моралът на Балканските журналисти от бившите балкански соц страни е много нисък! Ако Еди Рама беше нагъл крадец от ЕС, той щеше да запуши устите на журналистите с пачки. Няма зло в България, предполагам и в Албания, на което журналистите и медиите да не са сводничили настойчиво! --> БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ АНТИМАФИЯ
10 м ·
"Спасителите" …
не падат от небето - тях ги произвеждат. Стъпка по стъпка, дума по дума, снимка по снимка. Никога не са реални герои. Те са изкуствено създадени образи, добре опаковани продукти, родени от страх, надежди и умело режисиран PR. И винаги в ситуация на криза и опасност!
Историята познава доста такива примери...и всеки път се намира публика, която да ръкопляска и обожествява. Краят им обикновено е трагичен. За съжаление, не само за тях! Като на този, който на 30 януари 1933 г. е назначен за райхсканцлер на Германия. Краят на въпросния период и "герой" е известен. Както и на другарчето му от Италия, създадено по същия метод, използван до ден днешен.
Художника нещо съвсем се е разпищолил.
С изключение на косоварите, всички албански лидери в Албания и РСМ са сръбски агенти. Затова са толкова брутални. И тия тръгнали към Европа. Я вижте как е у нас - журналистите са нахранени и молят за още. Умряло куче не хапе!