Премиерът на Белгия: Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи

Белгия категорично отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц за използване на замразените от ЕС руски активи за финансиране на Украйна, предаде белгийската новинарска агенция Белга.
„Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер в Ню Йорк.
По-рано в статия за "Файненшъл таймс" Мерц предложи замразените руски активи да бъдат използвани за отпускане на безлихвен заем за Украйна в размер на около 140 милиарда евро. Съгласно плана на Берлин, заемът ще трябва да бъде възстановен едва след като Русия изплати компенсации за военните щети.
Голяма част от тези средства - приблизително 170 милиарда евро, се съхраняват в белгийския централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). В момента единствено лихвите от блокираните активи се насочват за подпомагане на Украйна. Белгия обаче отхвърля използването на самите активи, опасявайки се от арбитражни искове и от риска в бъдеще да бъде принудена да върне сумите на Москва.
Освен това евентуалното разпореждане с тези средства би оказало сериозно отражение върху публичните финанси на страната. Белгийското правителство разчита на 25-процентния корпоративен данък върху руските активи, за да финансира плановете си за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП. Ако ЕС приеме предложението на Мерц, Де Вевер ще трябва да търси алтернативни източници на приходи.
В кулоарите на Общото събрание на ООН белгийският премиер подчерта: „Това никога няма да се случи“. Той предупреди, че конфискацията на активи на централна банка на трета държава би създала опасен прецедент не само за Белгия, но и за целия ЕС.
„Ако страните видят, че парите на една централна банка могат да изчезнат с политическо решение, те могат да решат да изтеглят резервите си от еврозоната“, поясни Де Вевер.
Той изрази съжаление и за публичното изявление на Мерц. „Казах на всички: с удоволствие ще разговарям. Но нека първо обсъдим и измислим нещо заедно, вместо да правим публични изявления“, допълни белгийският премиер.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Др. барт явно има доста спонсори в банковия сектор, не бива да ги разочарова. Па и като фламандский националист и синчага на портиер трябва да си пази лебеца човекът, всичко вече е тъй скъпо, не ще да се връща в училище като даскал по история. Май си трябват руZки дронове, както пише anton nikolov. Отварят виждането и правят дори бакалите визионери.
Ако вземе всеки да си прави майтап с парите, които са по-начало нещо доста съмнително като измерител, светът ще цъфне съвсем. То и бартерът е нещо на око и според нуждите. Макар във всичко косвено да влизат времето и енергията. А цената е нещо временно.
А дронове и ракети над Белгия ще има ли ? Никога не казвай никога.
Великобритания 1940 г. - конфискацията на парите на Германия никога няма да се случи.
а нашенци псуват тръмп, че не помагал на украйна...
То освен, че конфискацията на активи е кофти, има и друг " технически" момент. Стойността на " активите", независимо къде да депозирани , идва и се гарантира от централната банка на държавата, на която принадлежат. Не можеш да си ги изтеглиш или прехвърлиш в твоя сметка и да си ги харчиш. Тва не е пенцията на баба ти.