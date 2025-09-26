Премиерът на Белгия: Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи

Белгия категорично отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц за използване на замразените от ЕС руски активи за финансиране на Украйна, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

„Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер в Ню Йорк.

По-рано в статия за "Файненшъл таймс" Мерц предложи замразените руски активи да бъдат използвани за отпускане на безлихвен заем за Украйна в размер на около 140 милиарда евро. Съгласно плана на Берлин, заемът ще трябва да бъде възстановен едва след като Русия изплати компенсации за военните щети.

Голяма част от тези средства - приблизително 170 милиарда евро, се съхраняват в белгийския централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). В момента единствено лихвите от блокираните активи се насочват за подпомагане на Украйна. Белгия обаче отхвърля използването на самите активи, опасявайки се от арбитражни искове и от риска в бъдеще да бъде принудена да върне сумите на Москва.

Освен това евентуалното разпореждане с тези средства би оказало сериозно отражение върху публичните финанси на страната. Белгийското правителство разчита на 25-процентния корпоративен данък върху руските активи, за да финансира плановете си за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП. Ако ЕС приеме предложението на Мерц, Де Вевер ще трябва да търси алтернативни източници на приходи.

В кулоарите на Общото събрание на ООН белгийският премиер подчерта: „Това никога няма да се случи“. Той предупреди, че конфискацията на активи на централна банка на трета държава би създала опасен прецедент не само за Белгия, но и за целия ЕС.

„Ако страните видят, че парите на една централна банка могат да изчезнат с политическо решение, те могат да решат да изтеглят резервите си от еврозоната“, поясни Де Вевер.

Той изрази съжаление и за публичното изявление на Мерц. „Казах на всички: с удоволствие ще разговарям. Но нека първо обсъдим и измислим нещо заедно, вместо да правим публични изявления“, допълни белгийският премиер.