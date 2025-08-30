Премиерът на йеменските хуси е убит при израелски удар

Премиерът на йеменските хуси е бил убит при израелски въздушен удар заедно с други членове на бунтовническата група, обявиха в събота представители на групировката.

Ахмед Галеб Насер Ал-Рахауи е бил назначен за премиер на групировката през миналата година. Той е най-високопоставеният служител, за когото е известно, че е бил убит при серия от израелски удари по време на войната в Газа.

"Обявяваме мъченическата смърт на боеца Ахмед Галеб Насер Ал-Рахауи... заедно с няколко негови колеги министри, тъй като те бяха обект на нападения от коварния израелски престъпен враг“, се казва в изявление на хусите.

"Други сред техните спътници бяха ранени с умерени до сериозни наранявания и получават медицински грижи от четвъртък следобед“, се добавя в изявлението.

Израелските военни нанесоха в четвъртък удари в района на Сана, градът, който е столица на хусите.

От началото на войната в Газа те започнаха да атакуват Израел и търговските кораби, които плават по маршрути към Суецкия канал и през Аденския залив, включително плениха два кораба с българи на борда.

Бунтовническата групировка контролира големи части от Йемен, който е обхванат от гражданска война от 2014 г.