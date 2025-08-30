Премиерът на йеменските хути е убит при израелски удар

Премиерът на йеменските хути е бил убит при израелски въздушен удар заедно с други членове на бунтовническата група, обявиха в събота представители на групировката.
Ахмед Галеб Насер Ал-Рахауи е бил назначен за премиер на групировката през миналата година. Той е най-високопоставеният служител, за когото е известно, че е бил убит при серия от израелски удари по време на войната в Газа.
"Обявяваме мъченическата смърт на боеца Ахмед Галеб Насер Ал-Рахауи... заедно с няколко негови колеги министри, тъй като те бяха обект на нападения от коварния израелски престъпен враг“, се казва в изявление на хутите.
"Други сред техните спътници бяха ранени с умерени до сериозни наранявания и получават медицински грижи от четвъртък следобед“, се добавя в изявлението.
Израелските военни нанесоха в четвъртък удари в района на Сана, градът, който е столица на хутите.
От началото на войната в Газа започнаха да атакуват Израел и търговските кораби, които плават плават по маршрути към Суецкия канал и през Аденския залив, включително плениха два кораба с българи на борда.
Бунтовническата групировка контролира големи части от Йемен, който е обхванат от гражданска война от 2014 г.
