Премиерът освободи Ивиан Бенишев като зам.-министър на здравеопазването

Премиерът Румен Радев освободи в четвъртък със своя заповед Ивиан Бенишев от длъжността заместник-министър на здравеопазването след като преди два дни здравният министър Катя Ивкова му поиска оставката и той си я подаде. Оставките на Бенишев и двама директори на дирекции в Министерството на здравеопазването бяха поискани заради забавена процедура за сключване на застраховки на линейките на Спешна помощ и автомобилите на Регионалните здравни инспекции в страната.
Ивиан Бенишев беше ресорен заместник-министър за спешната медицинска помощ, а преди заемането на този пост е заемал и поста директор на дирекция "Спешна медицинска помощ" в МЗ. Той е дългогодишен кадър на министерството. След освобождаването му като зам.-министър законът му позволява да се върне на предходно заеманата длъжност в МЗ, но здравният министър Катя Ивкова изрази надежда “моралният компас да не му го позволи“.
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