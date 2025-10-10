Премиерът от "Елените": "Язовири и каскади" ще обследва корекцията на реката

Бедственото положение след пороите в "Елените" се удължава с още седмица. Инженерен екип от държавното предприятие "Язовири и каскади" към НЕК ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище Това обяви при посещение в петък премиерът Росен Желязков.

Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за нуждите на хората в "Свети Влас" и "Елените", каза той. Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.

Междувременно по време на днешния блиц-контрол в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред вътрешният министър Даниел Митов е отговорил на запитване на депутата от ГЕРБ Христо Терзийски, че Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане предлага на Министерския съвет да одобри разходи в размер на над 90 милиона лева.

От предложените от Междуведомствената комисия за одобрение от Министерски съвет 90 млн. лв., над 5 млн. лв. са предназначени за пострадалата от наводненията община Царево /във връзка с огромните щети от интензивните валежи през последните дни и продължаващ възстановителен процес за преодоляване на последиците от наводненията през 2023 г./, като само през последните дни първоначално предвидените средства са увеличени близо 3 пъти.

За преодоляване на щетите от пороите и наводнението във вилно селище "Елените" се очакват оценките на компетентните институции на място, като Комисията е в готовност да реагира в максимално кратки срокове.