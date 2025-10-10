Премиерът от "Елените": "Язовири и каскади" ще обследва корекцията на реката

Бедственото положение след пороите в "Елените" се удължава с още седмица. Инженерен екип от държавното предприятие "Язовири и каскади" към НЕК ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище Това обяви при посещение в петък премиерът Росен Желязков.
Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за нуждите на хората в "Свети Влас" и "Елените", каза той. Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.
Междувременно по време на днешния блиц-контрол в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред вътрешният министър Даниел Митов е отговорил на запитване на депутата от ГЕРБ Христо Терзийски, че Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане предлага на Министерския съвет да одобри разходи в размер на над 90 милиона лева.
От предложените от Междуведомствената комисия за одобрение от Министерски съвет 90 млн. лв., над 5 млн. лв. са предназначени за пострадалата от наводненията община Царево /във връзка с огромните щети от интензивните валежи през последните дни и продължаващ възстановителен процес за преодоляване на последиците от наводненията през 2023 г./, като само през последните дни първоначално предвидените средства са увеличени близо 3 пъти.
За преодоляване на щетите от пороите и наводнението във вилно селище "Елените" се очакват оценките на компетентните институции на място, като Комисията е в готовност да реагира в максимално кратки срокове.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Нещо съвсем се обърках. Значи за българите с имоти, изгорени от диверсантите ГРУ лятото, компенсации няма. Както нямаше и за българите, наводнени в Мизия, в Бисер и Царево преди години, нито за българите в Карлово и Калофер тази пролет. Но за блатните маамуунЭци в "Елените" ще има и обезщетения, и държавно чистене, и полицейска охрана. Дори няма да им се отнемат добитите с ИЗМАМА БГ документи за самоличност. Абе г-н Желязков, вие нормален ли сте?