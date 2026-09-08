Премиерът отчете 1% спад при цените на храните за последните 2 месеца

"Нашата цел не е да намаляваме цените, ние няма как да го постигнем в условията на една пазарна икономика. Но нашата цел, която много ясно заявихме, беше да спрем темпа на покачване на цените: говорим за хранителните стоки, най-проблемният въпрос за всички български граждани. Този темп, ако гледате статистиката, през последните 2 месеца имаме даже някъде минус 1% общо за хранителните стоки". Това обяви във вторник премиерът Румен Радев.

Той добави, че се надява, че този тренд на непрекъснато нарастване на цените на хранителните стоки е пречупен. "Ние няма как да влияем на цените на горивата, няма как да влияем на други стоки", добави той.

"Ние не въвеждаме пределни цени. Ние сме пазарна икономика, нямаме намерение да връщаме България към едни стари времена", допълни той.

Ако отворите нашата програма за управление, ще видите редица данъчни облекчения, които предвиждаме за малки и средни предприятия, посочи Радев на въпрос дали има планирани данъчни облекчения за фирми, които инвестират в малките райони.