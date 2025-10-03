Премиерът попари надеждите на медиците за обвързване на заплатите им със средната за страната

Премиерът Росен Желязков е против заплатите на медиците да бъдат обвързани със средната работна заплата в страната, каквото е настояването на протестиращите млади лекари от инициативата “Бъдеще в България“ и медицинските сестри. Това стана ясно в петък от отговора му по време на парламентарния контрол на въпрос от лидера на “Продължаваме промяната“ Асен Василев относно възнагражденията на медиците.

По думите на Желязков конвергенцията на заплатите със средноевропейските е политика на много правителства през годините и тя върви в правилна посока. “Въпросът е тази политика да не прегрява, защото ние сме свидетели на това как привързването на към средната работна заплата на редица възнаграждения всъщност изкривява възможностите на икономиката и налива допълнтиелно инфлация“, заяви той от парламентарната трибуна.

“Диспропорциите в заплащането на лекарите в болниците, независимо дали са държавни, общински или частни, е огромно. Има елитаризация на определени дейности, има и подценяване на възможността млади лекари и специализанти да продължат своето развитие в българската здравна система именно поради тези съображения. И тези диспропорции трябва да бъдат правилно адресирани“, коментира Желязков. Той обаче не споделя разбирането, че заплатите им трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата в страната. По думите му по-скоро трябва да бъдат в рамките на заплащанията в системата и да се търси правилното разпределение на отделните компоненти при формиране на възнагражденията в болниците.

И младите лекари, и медицинските сестри настояват да получават 150% от средната за страната или 3834 лв. През лятото парламентарно представените партии предложиха няколко законопроекта за регулиране на заплатите в сектора. Законопроектите на опозицията се доближаваха максимално до исканията на младите лекари и сестрите, като конкретно този на ПП-ДБ предвиждаше заплатите на младите лекари да са 150% от средната, а на медицинските сестри 125% от средната заплата.

Партиите от управляващото мнозинство обаче предложиха друг подход, при който заплатите на лекари, сестри и санитари да са обвързани с минималните прагове в Колективния трудов договор (КТД) и когато такъв няма, каквато е ситуацията в момента, да се индексират с ръста на средната заплата.

Предложението на управляващите беше отхвърлено от двете съсловия като незадоволително и в последствие беше създадена работна група в парламента, която уж да търси някакъв компромисен вариант.

Преди ден срокът за предложения относно възнагражденията на медиците беше удължен до 31 октомври, което според ПП-ДБ крие риск необходимите средства за увеличението да не бъдат заложени в бюджета. От “Продължаваме промяната“ са изчислили, че са необходими 240 млн. лева за цялата година, за да достигнат заплатите на младите лекари 150% от средната за страната и на медицинските сестри – 125% от средната за страната.

В петък Желязков заяви в парламента, че не е информиран как върви работата на сформираната по въпроса работна група, но обеща да обърне внимание на здравния министър да представи необходимия анализ и експертиза.

Заради неизпълнените обещания на управляващите младите лекари от инициативата “Бъдеще в България“ ще излязат отново на протест на 7 октомври под надслов “Стига лъжи!“. Те споделят, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече е изчерпано, тъй като половин година след началото на протестите резултат няма.

“Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката. Искаме реални действия и то веднага!”, посочват те.

Същевременно протестиращите медици се оплакват, че на нито една среща до момента не е присъствал представител на Министерството на финансите, от което в крайна сметка зависи изпълнението на поставените искания за заплатите. Затова на 1 октомври от инициативата “Бъдеще в България“ изпратиха официално писмо до финансовия министър Теменужка Петкова с покана да участва на предстоящите заседания на парламентарната здравна комисия и работната група за възнагражденията.