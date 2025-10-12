Премиерът призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв.

Премиерът Росен Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента местни данъци в размер на 1 милиард лева. Това стана по време на годишното заседание на Националното сдружение на общините в деня на местното самоуправление, предаде БНТ.

Премиерът обеща неизразходваните средства от общините да останат в техните бюджети, без да ги връщат както досега в централния бюджет.



"Заявките, които направихме в началото на мандата, бяха следните: финансова стабилност, макроикономическа стабилност, покриване на конвергентните критерии, така че България от 2026 г. да бъде част от еврозоната; възстановяване на плащанията по ПВУ; по-добро управление на оперативните програми и по-добра събираемост и изсветляване на икономиката. С част от задачите политически се справихме, независимо че в момента основната политическа война, която се води в България, е свързана с големия въпрос за нашата геополитическа ориентация – големият въпрос за това накъде отива България в нейното бъдеще и един от рубиконите за това е успешното и плавно въвеждане на еврото от 1 януари", каза министър-председателят.

Той призова кметовете, стоящи най-близо до хората, да разсейват техните страхове: "Страховете от това, какво предстои през януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, от ръст на цените – това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне през първите шест месеца на 2026 г.“

На фона на предупрежденията на управителя на БНБ за фискалната политика на управляващите, Росен Желязков увери, че финансите са стабилни заради рекордна събираемост на приходи:

"Рекордна събираемост на приходните агенции. Рекордна – защото имаме 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците. По отношение на другите вземания има известен резерв. Имаме около 1 млрд. несъбрани задължения за местни данъци и такси – най-вече по отношение на данък недвижими имоти и данъка върху сделки с МПС-та."

Той успокои, че общините няма да връщат пари към бюджета:

Неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани в централния бюджет. Те остават в общините.

Министър-председателят увери, че средства в общинската инвестиционна програма ще има.

В момента има 220 споразумения, които са за 3.8 млрд. лв., като общата ни задача е до 2027 г. този ресурс да бъде реализиран.

Превенция срещу бедствия

"Никой не вярваше, че ще стигнем до опустошителни наводнения. Сега, когато сме в този период, никой не мисли като че ли проактивно за горските пожари догодина. Но всъщност сега е моментът, в който трябва да се планират всички действия по смекчаване на рисковете."



"Още от сега трябва да мислим за проводимостта на реките, за всички категоризации на това кога има застрашеност на човешки живот, на инфраструктурата или други мерки. Това предполага, че при необходимост трябва много бързо да се мисли нормативно за нов тип процедура за възлагане, която да даде възможност тези дейности да стартират преди ефективното снеготопене, за да се предотвратяват такива бедствия, на каквито бяхме свидетели.“

Ще се инкриминира изхвърлянето на итови, производствени и строителни отпадъци



"В Народното събрание законът за изменение на Наказателния кодекс ще инкриминира изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци – не просто управлението им, а самото изхвърляне. Защото България, за съжаление, независимо от всички инициативи, може да бъде почистена за един ден, но трябва да има превенция. И тази превенция е единствено налагането на наказателна отговорност", каза Росен Желязков.