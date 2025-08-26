Премиерът вдигна жълт картон на областния на Плевен заради безводието

Премиерът Росев Желязков заяви във вторник, че дава "ясен двуседмичен срок за по-добра координация" за решаването на проблема с безводието в Плевен, където жителите са на тежък режим и протестират с искане да се предприемат конкретни действия. "В противен случай ще има и персонални промени", заяви той пред журналисти в Костинброд, където присъства на откриването на новата детска градина "Слънчице".

На уточняващо питане дали областният управител на Плевен може да се раздели с поста си, премиерът отговори: "Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен".

Според него координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена, за целта от София се командироват експерти. Те обаче не следва да вършат работата на местната власт. Това не подминава и ролята на областния управител по отношение на такива текущи проблеми, коментира Желязков.

По думите му има колективно прехвърляне на отговорността и безхаберие относно проблемите с водоснабдяването. Напомни, че на кметовете още миналата година беше препоръчано да "предефинират проекти", с които кандидатстват за финансиране пред държавния бюджет по специалната програма и те да се насочат към по-важни пректи от такива като спортни зали, които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората. Подземната инфраструктура не се вижда, но тя е най-важна, добави премиерът.

Желязков даде пример с изграждането на водния цикъл в Костинброд, "защото има амбициозен кмет". В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата, коментира премиерът.

В момента първи мандат кмет на Плевен е Валентин Христов, преставител на партията на Желязков ГЕРБ. Предишният Георг Стартансик беше независим, а преди него общината също бе ръководена от ГЕРБ в лицета на Димитър Стойков.

Очаква се във вторник министрите на регионалното развитие, на околната среда и на земеделието да докладват пред правителството какво са предприели за решаване на проблема с водната криза.

Нека експертите да правят предложенията, но на първо място трябва да се спрат водозагубите, които на места са над 80%, посочи Желязков.

Той препоръча на министри и на участниците в кризисния щаб по безводието в Плевен да канят на своите заседания организатори на протести, за да има контрол и да се проследява изпълнението на предприетите действия.

В неделя и понеделник плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входовете на сградите на Общината и на "Водоснабдяване и канализация" в града в знак на протест срещу безводието.