Премиерът: За момента няма основание за задействане на чл. 5 от Договора за НАТО

Осъждаме непровокираното нарушаване на въздушното пространство на Полша с дронове, каза министър-председателят Росен Желязков. По искане на Варшава беше задействан чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда консултации между страните членки. Според Желязков в момента няма сигнали за задействане на чл. 5 от Договора на НАТО, според който "въоръжено нападение срещу една или повече от страните членки се счита за нападение срещу всички тях“.

"Партньорите и съюзниците сме в постоянна връзка помежду си. По никакъв начин не говорим за провокиране на агресия от страна на Северноатлантическия алианс. Всичко, което правим от началото на войната в Украйна, е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, да защитим международния правов ред, да прекратим агресията и да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше безпочвено нападната“, каза министърът.

“Надявам се, че сме близо до развръзката на това кръвопролитие, но очевидно Руската федерация не желае мир", добави той.

Българският външен министър изрази солидарност с Полша.

По думите на министър Георгиев, предстои да бъдат насрочени консултации съгласно чл. 4 на договора за НАТО.

“Не са много случаите, в които се е прибягвало до тази мярка. Това е смисълът на тези консултации - да се приемат най-адекватните възможни действия, добави той. Усилването на нашите отбранителни способности и инвестирането в тях са изграждане на капацитет, който да не позволява на някого да смята, че може да злоупотребява с международните правила. Научили сме, че за съжаление Руската федерация злоупотребява с международното състояние на сигурността“, каза Георгиев.

Той коментира още, че всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация.

Няма обща европейска позиция след атаката. Всяка държава, включително и България, изрази тревога от нарастващото напрежение, добави министърът.

Полша свика спешни консултации с партньорите от НАТО заради нашествието на руски дронове над страната, които самолетите на алианса трябваше да свалят.