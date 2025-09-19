Премиерът Желязков отмени "посегателството" върху домашната ракия

Премиерът Росен Желязков пресече в петък опита на земеделското министерство да наложи тежки рестрикции върху производството на ракия и вино за домашна консумация.

"Категорично това няма да стане”, каза премиерът и сгълча Министерството на земеделието, че отново публикува несъгласувано законови текстове, които не са предварително обсъдени.

“Ясно е, че това ще засегне много хора, но не е ясно кой ще облагодетелства. Това ме накара вчера да наредя на министър Тахов да свали това нещо от обществено обсъждане. Това е посегателство върху изконен бит на българина, така че е недопустимо и няма да се случи", каза Желязков.

Междувременно от Министерството на земеделието и храните обясниха се опита да излезе от положение и изпрати мейл до медиите, обяснявайки, че сваля законопроекта, защото имало нужда от уточняване на част от текстовете.

Земеделското министерство предлагаше въвеждането на рестрикции, които щяха да засегнат тежко любителите на домашното вино и ракия.

Ако искат сами да си направят спиртните напитки, което е традиция в България, ще трябва и сами да си отгледат плодовете, гласеше проектът за изцяло нов Закон за виното и спиртните напитки.

Първи за него съобщи Петко Събев от Национално сдружение "Българска домашна ракия". Проектозаконът е изготвен от Министерството на земеделието и храните и е публикуван за обществено обсъждане до 15 отктомври.

Основната промяна, която щеше да засегне хиляди българските домакинства, е свързана с производството на вино. Въвежда се твърд лимит от 5 хектолитра (500 литра) вино годишно на домакинство за "семейна консумация".

Това е двойно по-малко спрямо разрешеното в момента производство - до 10 хектолитра (1000 литра) без подаване на декларации към Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

При производството на домашна ракия ситуацията е по-различна. Досегашното правило, което позволяваше производство до 30 литра ракия годишно на семейство с намалена акцизна ставка, остава непроменено. То беше уредено в Закона за акцизите и данъчните складове. Сега предложеният законопроект просто формализира това количество и го вписва като твърд лимит.

Петко Събев обаче твърди, че България е единствената страна в Европейския съюз, която облага с акциз варенето на домашна ракия.

Най-съществената промяна обаче е свързана с това, че за да си произведете домашно вино и ракия, задължително трябва да е със собствено отгледани плодове, твърди Петко Събев.

"Това ще убие хиляди производители на грозде и на плодове. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди", заяви Петко Събев, представител на Национално сдружение "Българска домашна ракия", пред Нова телевизия.

Не е ясно обаче как ще се контролира това, че добивът на плодове, с които се отива на казана, е от личната градина или не е допълван с купена продукция.

В мотивите към новият закон обаче се твърди, че те се правят, за да се изпълнят европейски изисквания, свързани с правилата за производство, етикетиране и представяне на продуктите.