Премиерът Желязков отмени заседанието на правителството в сряда

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.
Причини за решението не се съобщават.
Новината идва след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нареди на Желязков да "преформатира" кабинета.
Повече кворум в парламента няма да правим, заяви Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС, на която присъства и премиера Желязков в централата на партията.
Лидерът на ГЕРБ беше видимо ядосан заради резултатите от изборите за Общински съвет в Пазарджик в неделя. ГЕРБ остана шеста политическа сила. Днес Борисов прати депутатите си да обикалят по родните си места, а не да осигуряват кворум в парламента.
Дошло е време нещата да си дойдат на мястото! Избори! Бойко Велики президент! Прасето Магнитски премиер! ;)
Театър между свинята и тиквата режисиран от тях. Малко да вдигнат рейтинга на тиквата. Инак всичко е по старо му един без друг немогат
Ам ша му писне на човека... След като осиротя от АЛДЕ, Свинята му е дал срок да го приеме в ЕНП и г-н Аз съм обикновен депутат се е хванал за главата... Засега, Аз блокирам парламента, Аз спирам правителството, а вий се оправяйте със Свинята - щото аз не го познавам... Любопитно е, как ще излезе от кочината в която сам влезе...
Adios простакос с мазен гръб. Другото влажно влечуго те изяде.
Тиквата си изпусна нервите, изпадна в истерия и никога не е бил толкова жалък.Време е Шиши да го прати да пасе патките.Тиквата плаши, че щял да разтури кабинета, но никога няма да го направи, защото ще развърже ръцете на Шиши да го елиминира.Желязков е сто пъти по-читав от него, и Тиквата се пръска от злоба и завист.Днес Тиквата направи първата стъпка към нищото.