Премиерът Желязков отмени заседанието на правителството в сряда

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Причини за решението не се съобщават.

Новината идва след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нареди на Желязков да "преформатира" кабинета.

Повече кворум в парламента няма да правим, заяви Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС, на която присъства и премиера Желязков в централата на партията.

Лидерът на ГЕРБ беше видимо ядосан заради резултатите от изборите за Общински съвет в Пазарджик в неделя. ГЕРБ остана шеста политическа сила. Днес Борисов прати депутатите си да обикалят по родните си места, а не да осигуряват кворум в парламента.