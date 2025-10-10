Премиерът Желязков се похвали на еврокомисар с ремонтиран канал за напояване

Премиерът Росен Желязков показа в петък на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен ремонтирания магистрален канал, част от напоителна система "Тракиец" в област Хасково, като двамата присъстваха на откриването му. Рехабилитацията на съоръжението е финансиранано по Програмата за развитие на селските райони.

В първото правителство на Бойко Борисов десетки километри напоителни съоръжения бяха напрязани и продадени през стоковата борса с мотив, че са вече неизползваеми за употреба.

Обещания за близките 2 години

"В следващите 2 години по Стратегическия план(По него се изплащат субсидиите за земеделие от ЕС - б.а.) предстои приобщаването на близо милион декара земи за напояване, а по програмата с финансиране от държавния бюджет през следващите години площите ще достигнат до 2, 400 млн. дка. Това е много ясен знак за политиката на държавата – политика на приемственост за развитието на земеделието, за развитието на селското стопанство като един от основните отрасли на българската икономика", коментира премиерът Росен Желязков.

С грижа за младите

"Приобщаването на младите поколения към земеделието и възможността за инвестиране в нови технологии в сектора са водещи, за да може пазарът в ЕС да ползва храни за всички граждани с качества, които нямат аналог в световен план. Най-качествените храни се консумират в Европейския съюз", посочи Желязков.

В настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) са предвидени за земеделците в ЕС около 300 млрд. евро.

Росен Желязков добави, че правителството вече работи и за следващия програмен период на ОСП. За да защити интересите на селскостопанските производители, правителството е предвидило и национални мерки, в т.ч. и целенасочени инвестиции в инфраструктурата и в новите технологии - такива, които не позволяват водата да бъде разхищавана или да не достига до предназначението си.

"Не само водата за напояване, но и питейната водата", каза Желязков. Той благодари на ЕК за доброто планиране на средствата и за вслушването в гласа на българските земеделци и селскостопански производители.