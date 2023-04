Премиерата на петия Индиана Джоунс ще е в Кан

Световната премиера на петия филм от поредицата за приключенията на Индиана Джоунс ще бъде на на 76-ото издание на кинофестивала в Кан, предадоха Асошиейтед прес и АФП, като цитираха организаторите на събитието.

Продукцията се казва "Индиана Джоунс и часовникът на съдбата" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") и ще бъде показана на 18 май.

Кинофорумът също ще отдаде почит на 80-годишния Харисън Форд и филмовата му кариера.

Премиерата на "Индиана Джоунс 5", режисиран от Джеймс Манголд, ще бъде петнадесет години след тази на "Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп" от 2008 г. Четвъртият филм за приключенията на археолога, в чиято роля се превъплъщава Форд, също беше в Кан.

Филмът ще излезе в киносалоните в края на месец юни.

Това ще бъде вторият филм, който ще бъде представен за първи път в рамките на 76-ото издание на кинофестивала в Кан, който тази година ще започне на 16 май и ще продължи до 27 май.

В края на миналата седмица беше съобщено, че по време на кинофорума на Френската Ривиера ще бъде представен и новият филм на Мартин Скорсезе - "Убийците на цветната луна" ("Killers of the Flower Moon"). Продуциран е от платформата Епъл Ти Ви плюс и е вдъхновен от романа "Убийците от Оклахома и раждането на ФБР" на Дейвид Гран. Той разказва за серийни убийства на индианци от 20-те години на миналия век. Продукцията на Скорсезе е с участието на Леонардо ди Каприо и Робърт де Ниро. Представянето е планирано за 20 май.

Цялата програма на кинофестивала в Кан предстои да бъде обявена на 13 април.