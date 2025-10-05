Препятствия пред Бабиш за съставянето на новото чешко правителство

Победителят на изборите в Чехия - лидерът на движението АНО Андрей Бабиш, се натъкна на препятствия още в началото на консултациите за съставяне на кабинет, съобщава "Ройтерс".

Представители на две от партиите в новия чешки парламент - "Автомобилисти за себе си" и "Свобода и пряка демокрация" (СПД), предявиха претенции за пряко участие в бъдещото правителство въпреки заявката на Бабиш да управлява самостоятелно.

"Трябва да изясним позициите си," коментира лаконично милиардерът политик след консултациите при президента Петр Павел, посочи БНР.

АНО спечели най-много гласове на изборите в петък и събота, но само 80 от общо 200 депутатски места. Заедно с "Автомобилистите" и СПД се оформя мнозинство от 108 депутати.

Трите партии споделят някои възгледи като например опозицията си срещу "Зелената сделка" на Европейския съюз, но се разминават в позициите си относно членството на Чехия в Евросъюза и НАТО.

Важна роля има и президентът, който може да откаже да назначи министри, които ще компрометират чешката позиция в тези две организации.