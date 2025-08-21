"Престъпно" саниране: Мъж загина, след като блок в Свищов остана без парапети на терасите

Вместо безплатно саниране - 126 семейства живеят в блок на ужасите в Свищов. Преди десетина дни се случва трагичен инцидент. Мъж на 81 години загина, след като пада от терасата си, съобщи местното издание "Актуално Свищов".

Причината - сградата е оставена без парапети на балконите в началото на юни, след като започнало дългочаканото саниране. Строителите внезапно спират работа и блокът остава в опасно състояние - с изрязани парапети на терасите и така вече трети месец. Обитателите на блока живеят в постоянен страх за живота си. Гласност на проблема даде БНТ.

На обекта не се работи. Причината е, че на фирмата-изпълнител не се плаща.

Първоначално кметът на Свищов Генчо Генчев казва, че "общината не може да предприеме никакви мерки срещу фирмата, която санира блока", цитиран от "Актуално Свищов". Днес обаче пред Нова телевизия заяви, че е разпоредил спиране на строежа и е наредил обезопасяване на терасите, за да не се случи нов инцидент. Строителят и надзорната фирма, която го контролира, ще бъдат санкционирани, каза кметът.

На част от балконите са поставили дъски, но не на всички. Живущите наричат това "имитация на обезопасяване". Има семейства, които не отварят балконските си врати, за да не последват съдбата на съседа си.

"Това е престъпление"

"За мен това изрязване на терасите е престъпление", каза съпругата на починалия при инцидента 81-годишен бивш футболист пред Нова телевизия. По думите ѝ мъжът и бил в добро здравословно състояние. Тя е в шок от случая.

"Ако не е била изрязана терасата, е щяло, ако нещо му е станало, поне да е паднал на терасата, може би е щял да се спаси", коментира съседката Мария Николаева.

Блокът на ужасите в Свищов Сн. Нова телевизия

"Туй е престъпление, престъпление. Може ли да развалиш една тераса и да не я правиш...Едно невнимание и мога да падна долу", казва друга жена пред БНТ.

"Докато простирах, едва не паднах. Хванах се за шкафчето и се спасих. Развалиха парапетите, продадоха железата, а ние стоим на открито", споделя 80-годишният Станимир Блажев пред БНТ.

Санирането

Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят на 10 юни, защото свършили парите, разказват хората от блока.

След инцидента работници поставили дъски на терасите. Закрепили ги с тел. "Трябваше да падне човек да умре, че тогаз да наслагат тия боклуци", казва жена.

Терасата на Маринела обаче още не е обезопасена. Поставила е камери във всяка стая, за да следи четирите си деца. Сн. БНТ

"Много ме е страх. Едно мое невнимание и той, както е мъничък, знам ли какво може да стане. Ако знаех, че ще ни оставят без тераса, нямаше да им дам да я бутнат", казва Маринела.

При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение. Показват как са се наводнили апартаментите им при последния дъжд.

"Те разбиха всичко, у дома тече навсякъде, вода и чудо, мизерия. Водата влиза вътре между изолацията и стената , няма къде да избие", казва Снежинка Алексиева.

Кметът: Не бягаме от отговорност

След трагичния инцидент в блока община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът. Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител.

"Не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", каза кметът на Свищов Генчо Генчев.

Санирането на опасния блок трябва да приключи през март 2026 г. Сн.БНТ

Той обеща блокът ще бъде саниран до крйния срок - март 2026 г., независимо дали се бавят плащанията. Обяснява, че сградата се санира с европейски средства и има ред и начин при разплащането с изпълнителя.

"Над 100 документа трябва да се обработят. Има ръщане на документи от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Миналата седмица започнаха междинните плащания и трансферите към съответните изпълнители. Това са европейски средства и не може с лека ръка предоставяш един документ и получаваш насреща", коментира Генчо Генчев.

МРРБ: Отговорността е на общината

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което администрира и контролира процеса, твърдят, че контрола е изцяло в ръцете на местната власт. Това се казва в позиция на МРРБ изпратена до БНТ.

"Уточняваме, че общините са партньорът на МРРБ по програмата за саниране на жилищни сгради и те са тези, които възлагат проектирането и авторския надзор, изпълнението на строителните дейности, упражняването на строителен надзор и извършването на последваща оценка на енергийната ефективност. В този смисъл в обхвата само на техните правомощия е да упражнят контрол върху посочените дейности", се казва в позицията на ведомството на министър Иван Иванов.

Плащанията от МРРБ към общините по програмата се осъществяват съгласно правилата по Плана за взстановяване и устойчивост и се извършват въз основа на искане на съответната община и при предоставяне на разходнооправдателни, технически и други документи и актове.

Свищов участва в мащабна програма за енергийно обновяване на жилищния фонд по ПВУ. През март тази година беше даден официален старт на санирането на 19 блока в града с обща стойност 29.5 милиона лева по Националния план за възстановяване и устойчивост.