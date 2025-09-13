"Превантивна операция" в Полша вдигна бойни самолети във въздуха и затвори летище

Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха днес за "превантивна" операция в полското въздушно пространство заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде БТА, като цитира полските власти. Местната администрация в източния полски град Люблин бе уточнила, че тамошното летище е затворено.
Тревогата бе обявена във връзка с навлизането на редица руски дронове в полското въздушно пространство в сряда, принуждавайки НАТО да изпрати изтребители, които да свалят руските безпилотни летателни апарати.
Оперативното командване на полската армия заяви в публикация в социалната платформа X ("Екс"), че наземната противовъздушна отбрана и разузнавателните системи са били в повишена готовност. То подчерта, че "тези действия по същество са превантивни" и целта им е да си обезопаси полското въздушно пространство и да се защитят гражданите на страната. Командването имаше предвид опасност от удари с дронове в украински райони, граничещи с Полша. Повече подробности обаче не бяха дадени.
W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025
Полският министър-председател Доналд Туск също обяви в социалните мрежи, че в полското въздушно пространство са започнали "превантивни въздушни операции" във връзка със заплахата, идваща от руските дронове над украински области.
Полската служба за въздушна навигация обяви, че летището на Люблин е затворено "заради дейности на военната авиация". Говорителят на летището Пьотър Янковски каза пред полската новинарска агенция ПАП , че въздушното пространство над летището е било затворено до 18:00 ч. местно време (19:00 ч. българско време).
От следваща публикация на Туск в социалната мрежа X ("Екс") малко преди 20 часа българско време стана ясно, че извънредното положение е отменено.
"Благодарим на всички, които участваха в операцията във въздуха и на земята. Оставаме бдителни", написа той.
