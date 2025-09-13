 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

"Превантивна операция" в Полша вдигна бойни самолети във въздуха и затвори летище

2 коментара
Изтребители Ф-16, с каквито разполага полската армия; снимката е илюстративна

Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха днес за "превантивна" операция в полското въздушно пространство заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде БТА, като цитира полските власти. Местната администрация в източния полски град Люблин бе уточнила, че тамошното летище е затворено.

Тревогата бе обявена във връзка с навлизането на редица руски дронове в полското въздушно пространство в сряда, принуждавайки НАТО да изпрати изтребители, които да свалят руските безпилотни летателни апарати.

Оперативното командване на полската армия заяви в публикация в социалната платформа X ("Екс"), че наземната противовъздушна отбрана и разузнавателните системи са били в повишена готовност. То подчерта, че "тези действия по същество са превантивни" и целта им е да си обезопаси полското въздушно пространство и да се защитят гражданите на страната. Командването имаше предвид опасност от удари с дронове в украински райони, граничещи с Полша. Повече подробности обаче не бяха дадени.

Полският министър-председател Доналд Туск също обяви в социалните мрежи, че в полското въздушно пространство са започнали "превантивни въздушни операции" във връзка със заплахата, идваща от руските дронове над украински области.

Още по темата

САЩ обещават да защитават всеки сантиметър от територията на НАТО

САЩ обещават да защитават "всеки сантиметър от територията на НАТО"

Полската служба за въздушна навигация обяви, че летището на Люблин е затворено "заради дейности на военната авиация". Говорителят на летището Пьотър Янковски каза пред полската новинарска агенция ПАП , че въздушното пространство над летището е било затворено до 18:00 ч. местно време (19:00 ч. българско време).

От следваща публикация на Туск в социалната мрежа X ("Екс") малко преди 20 часа българско време стана ясно, че извънредното положение е отменено.

"Благодарим на всички, които участваха в операцията във въздуха и на земята. Оставаме бдителни", написа той.

Ключови думи

летище дронове бойни самолети операция въздушно пространство
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Тихомир Томов
    #2

    ... и нищо за ракетния удар по Катар, убитите в хотела, ударите по Газа ....................

  2. т€еритория на Мики Маус
    #1

    Браво! Само така!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни