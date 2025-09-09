През септември A1 предлага най-новите Samsung Galaxy Watch с 0% лихва и Extra SIM без такса за 6 месеца

През септември клиентите на А1 могат да се сдобият с най-новите смартчасовници на Samsung – Galaxy Watch Ultra 2025, Galaxy Watch8 и Watch8 Classic – на лизинг с 0% лихва за 24 месеца при покупка с план Unlimited. Освен това, услугата Extra SIM е без такса през първите шест месеца – за разговори, съобщения и мобилен интернет директно от часовника. Всички модели предлагат усъвършенстван здравен мониторинг, интелигентно проследяване на активността, подробен анализ на съня и са първите с интегриран Google Gemini, който осигурява бърз и удобен достъп до информация и помощ само с гласови команди.

Със своя лек корпус от армиран алуминий в два размера – 40 и 44 мм, Galaxy Watch8 LTE е създаден за комфорт и издръжливост. Новият 3 nm процесор, 2 GB RAM и 32 GB памет осигуряват бърза работа, а яркият AMOLED дисплей до 3000 нита предлага отлична видимост дори при силно слънце. Смартчасовникът следи ключови здравни показатели – пулс, кръвно налягане, кислород в кръвта, телесна температура, сърдечно-съдово натоварване, AGEs индекс и нива на антиоксиданти. Усъвършенстваното проследяване на съня включва и функция за откриване на признаци на сънна апнея, одобрена от FDA. За активните потребители са налични десетки адаптивни тренировъчни режими и подробен анализ на представянето, а батерията е създадена да издържа на динамично ежедневие. До 30 септември Galaxy Watch8 се предлага на цена от 34,98 лв./17,88 евро с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с план Unlimited Ultra от А1.

Galaxy Watch8 Classic 46 mm LTE впечатлява с елегантен корпус от неръждаема стомана и емблематичен въртящ се безел за лесно управление. С 64 GB вградена памет ще имате достатъчно място за съхранение на приложения и съдържание, а Quick бутонът осигурява мигновен достъп до основните функции. Часовникът разполага с пълния набор от възможности за проследяване на активността, съня и здравните показатели, налични в Watch8, което го прави перфектен за хора, които ценят класическия стил, съчетан с иновативни технологии. През септември можете да закупите Galaxy Watch8 Classic за 45,78 лв./23,41 евро на лизинг за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.

Новият Galaxy Watch Ultra 47 mm Navy LTE 2025 е създаден за приключения без граници – от гмуркане и колоездене до изкачвания на 9000 м и температури между -20°C и 55°C. С титаниев корпус, водоустойчивост 10ATM и удароустойчив дизайн, той е готов за всяко предизвикателство. Усъвършенстваните сензори следят съня, нивата на кислород в кръвта, телесната температура и стреса, а персонализираните спортни режими обхващат дори дисциплини за издръжливост като триатлон, дуатлон и акватлон. А мощната батерия от 590 mAh издържа до 100 часа в енергоспестяващ режим, за да сте винаги в движение, без да се притеснявате за зареждането. В рамките на кампанията Galaxy Watch Ultra 47 mm Navy се предлага за 57,06 лв./29,17 евро с 0% лихва на лизинг за 24 месеца и план Unlimited Ultra от А1.