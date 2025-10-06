 Прескочи към основното съдържание
През септември вятърният парк "Св. Никола" е произвел 30% повече ток от август

Паркът "Свети Никола", сн. AES
С близо 30% повече зелена електроенергия е произвела през септември 2025 г. вятърната електроцентрала "Свети Никола" край Каварна спрямо предходния месец. Турбините на най-големия вятърен парк в страната са генерирали 16 139 MВтч електроенергия през миналия месец. За първото деветмесечие на годината паркът е произвел близо 194 500 MВтч електроенергия, която е достатъчна да осигури светлина и топлина за стотици хиляди български домакинства, съобщи собственикът на мощността – "Ей И Ес българия". 
 
През последните 12 месеца ВяЕЦ "Свети Никола" се нарежда на трето място сред производителите на възобновяема енергия в България. Ветроенергийният парк край Каварна продължава да осигурява около 20% от вятърния ток в страната. Това е енергия, която не замърсява въздуха, не изчерпва ресурсите и ни приближава до една по-зелена България, допълва компанията.

