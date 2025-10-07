Презастраховане: При наводнение в Слънчев бряг, съм невинен

Кметът на община Несебър Николай Димитров реши да се презастрахова, ако се случи наводнение в Слънчев бряг заради обилните дъждове в момента.
"Защо Слънчев бряг се наводнява? Защото е презастроено...Ако недай си боже нещо се случи в Слънчев бряг, да се знае, че не е заради нас."
Това казва кметът във видео, публикувано в понеделник вечер, в което представя неговата истина за застрояването на ваканционно селище "Елените" и причините за потопа на 3 октомври, отнел живота на четирима души.
В края на видеото Николай Димитров се застрахова, че ако се случи подобен потоп в Слънчев бряг при предстоящите дъждове, няма да е виновен той, защото не община Несебър, а държавата е завишила параметрите за застрояването на курорта, който е с национално значение.
Кметът посочва, че общината е обжалвала пред съда решението за регионалното министерство, но е загубила делото.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.