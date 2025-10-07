Презастраховане: При наводнение в Слънчев бряг, съм невинен

Кметът на община Несебър Николай Димитров реши да се презастрахова, ако се случи наводнение в Слънчев бряг заради обилните дъждове в момента.

"Защо Слънчев бряг се наводнява? Защото е презастроено...Ако недай си боже нещо се случи в Слънчев бряг, да се знае, че не е заради нас."

Това казва кметът във видео, публикувано в понеделник вечер, в което представя неговата истина за застрояването на ваканционно селище "Елените" и причините за потопа на 3 октомври, отнел живота на четирима души.

В края на видеото Николай Димитров се застрахова, че ако се случи подобен потоп в Слънчев бряг при предстоящите дъждове, няма да е виновен той, защото не община Несебър, а държавата е завишила параметрите за застрояването на курорта, който е с национално значение.

Кметът посочва, че общината е обжалвала пред съда решението за регионалното министерство, но е загубила делото.